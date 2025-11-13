청도군 '주렁주렁 문화마을', "올해 마지막 공연 꼭 보러오이소"

30일 오후 2시 각북면 바우 행복문화센터서 개최

2025 문화가 있는 날 '구석구석 문화배달' 경북 온(On)마을 열차 12호 청도군 '주렁주렁 문화마을'의 마지막 공연이 오는 30일 각북면 바우 행복문화센터에서 열린다.

이번 행사는 문화체육관광부와 경북도가 공동 주최, 지역문화진흥원·경북문화재단·예술마을사람들이 공동 주관하며, 2025년 구석구석 문화배달의 마지막 공연으로 한 해의 문화 여정을 아름답게 마무리할 예정이다.

'문화가 있는 날'은 '문화기본법' 제12조 제2항에 근거해 국민의 일상 속 '문화권'을 보장하기 위해 추진되는 국가 문화복지 정책이다.

특히 '구석구석 문화배달'은 매월 마지막 주 '문화가 있는 날' 주간에 경북 12개 지역을 순회하며, 문화 접근성이 낮은 지역 주민에게 다양한 예술 경험을 제공해온 대표 사업이다.

이번 청도 공연은 그 마지막 무대로, 지역의 문화적 에너지를 함께 나누는 의미 있는 자리로 마련됐다.

이번 무대는 '주렁주렁 문화마을'이라는 주제 아래, 지역 고유의 이야기와 한글의 아름다움을 융합한 공연 '마법글자 한글! 뮤직&매직밴드를 만나다'로 꾸며진다.

음악과 마술이 어우러진 창의적 퍼포먼스를 통해 관객에게 재미와 감동을 선사하고, 세대와 계층을 아우르는 문화적 소통의 장이 될 것으로 기대된다.

이와 함께 현장에서는 ▲우리말 쓰기 ▲훈민정음 도장 찍기 등 한글을 주제로 한 체험을 비롯해 ▲풍선아트 ▲핸드폰 거치대 만들기 ▲나만의 향기 만들기 ▲자게 손거울 만들기 ▲타악기 체험 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 문화예술 체험 프로그램이 함께 운영된다.

특히 '뮤직&매직밴드' 공연은 음악 연주와 마술 퍼포먼스를 결합한 독창적인 형식으로, 관객의 눈과 귀를 동시에 사로잡는다.

이번 무대를 통해 한글이 지닌 예술적 가치와 순우리말의 아름다움을 재조명하며, 2025년 한 해 동안 경북 곳곳을 누빈 '구석구석 문화배달' 사업의 대미를 장식하는 피날레 공연으로 마무리된다.

공연 및 프로그램에 대한 자세한 사항은 예술마을사람들 블로그또는 지역문화통합정보시스템에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



