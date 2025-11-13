창원시설공단, '한국서비스품질우수기업(SQ)' 3회 연속 인증 획득

경남 창원시설공단이 산업통상자원부와 한국서비스진흥협회가 주관하는 '한국서비스품질 우수기업(SQ) 인증 평가'에서 3회 연속 인증을 획득했다고 13일 밝혔다.

한국서비스품질우수기업(SQ : Service Quality) 인증은 우수한 품질의 서비스를 객관적으로 평가하여 이를 인증하는 제도로써 서류심사, 현장평가, 암행평가 등의 엄격한 심사를 통해 인증서를 수여하고 있다.

공단은 지난 2019년 최초 인증 후 지난 2022년 재인증에 이어 이번 평가에서도 서비스 향상을 위한 체계적인 품질관리, 조직체계, 성과관리 등 전 평가항목에서 높은 점수를 얻었다.

특히 CS리더제도 운영과 연구모임 활동을 통한 현장 중심의 서비스품질 관리 및 DX 기반 스마트 환경 구축 노력 등에서 좋은 평가를 받았다.

이경균 이사장 직무대행은 "이번 우수기업 재인증을 계기로 시민이 체감하고 만족할 수 있는 고품질 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력해 나가겠다"고 말했다.





