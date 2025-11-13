본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

창원시설공단, '한국서비스품질우수기업(SQ)' 3회 연속 인증 획득

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.13 13:10

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원시설공단이 산업통상자원부와 한국서비스진흥협회가 주관하는 '한국서비스품질 우수기업(SQ) 인증 평가'에서 3회 연속 인증을 획득했다고 13일 밝혔다.

한국서비스품질우수기업 인증서 자체 수여식.

한국서비스품질우수기업 인증서 자체 수여식.

AD
원본보기 아이콘

한국서비스품질우수기업(SQ : Service Quality) 인증은 우수한 품질의 서비스를 객관적으로 평가하여 이를 인증하는 제도로써 서류심사, 현장평가, 암행평가 등의 엄격한 심사를 통해 인증서를 수여하고 있다.


공단은 지난 2019년 최초 인증 후 지난 2022년 재인증에 이어 이번 평가에서도 서비스 향상을 위한 체계적인 품질관리, 조직체계, 성과관리 등 전 평가항목에서 높은 점수를 얻었다.

특히 CS리더제도 운영과 연구모임 활동을 통한 현장 중심의 서비스품질 관리 및 DX 기반 스마트 환경 구축 노력 등에서 좋은 평가를 받았다.


이경균 이사장 직무대행은 "이번 우수기업 재인증을 계기로 시민이 체감하고 만족할 수 있는 고품질 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

'계엄 가담' 박성재, 두번째 구속심사 출석…'내란선동' 황교안도 오후 심사

새로운 이슈 보기