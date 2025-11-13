본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

화순군 '현충시설 탐방프로그램' 운영

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.13 13:18

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중학생 70여명 대상…"나는 청소년 호국 지킴이"

전남 화순군이 지난 12일 남산공원 일대에서 관내 중학생 70여 명을 대상으로 '나는 청소년 호국 지킴이! 우리 동네 현충시설 탐방프로그램'을 운영했다.

화순군이 지난 12일 남산공원 일대에서 관내 중학생 70여 명을 대상으로 '나는 청소년 호국 지킴이! 우리 동네 현충시설 탐방프로그램'을 운영했다. 화순군 제공

화순군이 지난 12일 남산공원 일대에서 관내 중학생 70여 명을 대상으로 '나는 청소년 호국 지킴이! 우리 동네 현충시설 탐방프로그램'을 운영했다. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

13일 군에 따르면 이번 프로그램은 청소년들이 지역 현충 시설을 직접 탐방하고 호국 지킴이 활동에 참여함으로써, 역사에 대한 자긍심과 호기심을 일깨우고 선열들의 희생정신을 되새기는 나라 사랑의 마음을 함양하기 위해 마련됐다.


이날 행사는 남산공원 충혼탑 앞 광장에서 충혼탑 참배와 묵념으로 시작됐으며, 청소년 호국 지킴이로서의 다짐을 새겼다.

이어 문화관광해설사의 안내로 충혼탑과 독립지사 지강 양한묵 선생 추모탑을 잇는 탐방코스를 걸으며, 현충 시설에 담긴 역사적 의미에 대한 설명을 들었다.


학생들은 "우리 동네 가까운 곳에도 이렇게 많은 역사가 담겨 있다는 것을 새롭게 알았다"고 전했다.


군민회관 남산홀에서는 대한민국 6·25 참전유공자회 화순군지회 회원 3명이 직접 참여해 전쟁 당시의 생생한 체험담과 교훈을 전하며, 학생들과 뜻깊은 소통의 시간을 가졌다.

허선심 사회복지과장은 "청소년들이 지역의 현충 시설을 직접 체험하고 참전유공자와 소통함으로써, 나라 사랑 정신을 고취하고 세대 간 공감대를 형성하는 뜻깊은 시간이 되었길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

'계엄 가담' 박성재, 두번째 구속심사 출석…'내란선동' 황교안도 오후 심사

새로운 이슈 보기