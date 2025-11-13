"수고 많았다" 김대중 교육감, 시험장 찾아 수험생 응원

순천·목포 등 7개 시험지구 돌며

"끝까지 자신감 잃지 말길" 격려

김대중 전남교육감은 2026학년도 대학수학능력시험이 치러진 13일 도내 시험장을 찾아 수험생들을 응원했다.

이날 김 교육감은 오전 75지구 제7시험장인 순천복성고등학교를 방문해 시험장에 들어서는 수험생들을 맞이하며 격려했다.

김대중 전남교육감은 2026학년도 대학수학능력시험이 치러진 13일, 순천복성고등학교를 방문해 수험생들을 응원했다.

현장에는 박철완 중등교육과장, 허동균 순천교육지원청 교육장, 강종수 순천복성고 교장 등이 김 교육감과 함께 "파이팅"을 외치며 수험생들의 선전을 기원했다. 같은 날 오전 황성환 부교육감도 문태고등학교를 찾아 교육청 간부들과 함께 수험생들을 격려했다.

김대중 교육감은 "모든 수험생 여러분, 정말 수고 많았다. 오늘은 여러분의 날이다"며 "결과에 대한 부담은 내려놓고, 지금까지의 노력이 만들어준 자신감을 믿으며 차분하게 끝까지 최선을 다하길 바란다"고 말했다.

한편 올해 수능은 목포·여수·순천·나주·광양·담양·해남 등 7개 시험지구 46개 시험장에서 총 1만4천952명이 응시했다.





호남취재본부 이준경 기자



