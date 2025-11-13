삼성화재, 3분기 순익 5385억원…전년比 2.9%↓

삼성화재의 올해 3분기 당기순이익이 지난해 같은 기간과 비교해 소폭 하락했다.

삼성화재는 올해 3분기 순이익이 5385억원으로 전년 동기 대비 2.9% 줄었다고 13일 밝혔다.

3분기 누적 순이익은 1조7859억원으로 전년 동기와 비교해 4.4% 감소했다.

3분기 매출액은 전년 동기 대비 7.6% 증가한 5조7323억원, 영업이익은 7.4% 감소한 6641억원을 기록했다.

장기보험은 우량담보 위주의 포트폴리오 개선 등 수익성 중심의 전략을 추진해 신계약 보험계약마진(CSM)이 7669억원을 기록했다. 이는 전분기 말 대비 6.6% 증가한 수치다. CSM 총량 역시 전분기 말 대비 4301억원 늘어나며 15조원을 돌파했다.

CSM 총량 확대에 따른 상각이익 증가에도 손해율 상승으로 보험금 예실차가 축소됐다. 이에 누적 보험손익은 전년 동기 대비 8.8% 감소한 1조2172억원을 기록했다.

자동차보험의 경우 3분기 보험손익이 648억원 적자로 전환돼 누적 기준 341억원의 손실을 기록했다. 연속된 요율 인하 영향 누적과 호우, 폭염 등 자연재해로 인한 사고가 늘어난 탓이다.

일반보험은 국내와 해외 사업이 동반 성장세를 이어가며 별도 기준 누적 보험손익이 1567억원으로 전년 동기 대비 4.4% 성장했다. 삼성화재의 재보험 자회사인 삼성리(Re) 등 해외법인은 전년 동기 대비 31% 증가한 225억원의 누적 보험손익을 달성하며 매출과 손익의 균형 성장을 이어갔다.

자산운용은 3분기 증시 호조에 따른 주식 및 대체투자 평가이익 증가와 저이원 채권 교체매매 효과로 투자이익 8090억원을 거둬 전년 동기 대비 20.2% 증가했다. 누적 투자이익은 2조3141억원으로 전년 동기 대비 10.3% 증가했다. 투자이익률은 3.67%로 전년 동기 대비 0.22%포인트 상승했다.

9월 말 기준 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 275.9%로 지난해 말과 비교해 11.4%포인트 상승했다.

구영민 삼성화재 경영지원실장(CFO)은 "대내외 불확실성과 치열한 시장 경쟁 속에서도 회사 전 사업부문이 기민하고 적극적으로 대응하며 본업 경쟁력 차별화에 매진하고 있다"며 "수익성 중심의 지속 성장 전략을 통해 2025년을 최고의 성과로 마무리하고 도약의 전환점이 될 2026년을 준비하는 데 만전을 기하겠다"고 말했다.





