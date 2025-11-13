현대그룹, 전용서체 '네오현대' 출시…혁신·도약 강조

현대그룹이 13일 그룹 홈페이지에서 현대정신이 깃든 전용서체 '네오현대'를 공개하며 '신뢰를 담고 미래를 쓰다'라는 슬로건을 내걸었다.

네오현대는 새로움을 뜻하는 '네오(NEO)'와 그룹명 '현대'를 결합한 것으로 혁신과 도약의 이미지를 강조, 신뢰를 기반으로 미래로 나아간다는 의미를 내포하고 있다.

네오현대 서체 모양을 보면 네모틀을 가득 채운 단단한 골격은 믿음직하고 듬직한 인상을 주고 글자의 자소(글자를 구성하는 최소 단위인 자음과 모음)와 이음줄기(자소를 자연스럽게 연결되도록 해주는 획의 흐름)에는 속도감을 나타내는 곡선을 그려내 새롭고 도전적인 현대정신을 구현했다는 평가다.

특히 온라인 환경에서 글자의 왜곡 현상을 최소화하는 등 디지털 친화적인 폰트로 제작한 것이 특징이다. 현대엘리베이터의 승강기와 현대무벡스의 무인이송로봇(AGV), 현대아산의 금강산관광 같은 그림문자까지 더해 계열사 주력 사업의 상징적 표현을 살려냈다.

네오현대는 고딕스타일로 제목용 2종과 본문용 3종 등 총 5종으로 구성됐다. 한글 1만1172자와 영문 94자, 숫자와 특수기호 986자를 지원해 국·영문 모두 다양한 환경에서 활용할 수 있다.

네오현대는 그룹 내 모든 문서는 물론 명함·달력·다이어리·홈페이지를 비롯해 계열사 주요 제품과 서비스에 활용할 계획이다. 외부인 또한 현대그룹 홈페이지에서 무료 다운로드를 받아 자유롭게 사용할 수 있다.

이번 서체 개발은 모든 과정에서 임직원이 뜻을 모아 제작했다는 점에서 의미가 있다. 지난해 12월 '사내 전용서체 TF'를 발족한 뒤 11개월간 서체 개발 방향·모양·의미·이름 같은 중요한 단계마다 설문과 사내 공모를 통해 의견을 광범위하게 취합했다.

한편 현대그룹은 그룹을 상징하는 캐릭터 개발 등 다양한 정체성 강화 방안을 시행하고 있다. 캐릭터 개발은 신입사원 중심으로 '젊은 현대'를 표현할 수 있는 상징물 제작을 목표로 설정했다.

현정은 현대그룹 회장은 "전용서체 개발은 현대그룹의 정신과 가치를 담아내는 협업의 과정이자 하나의 목소리를 만들어 가는 것"이라며 "새롭고 도전적인 현대정신을 잘 표현할 수 있는 계기가 될 것"이라고 했다.





