'실내 중금속' 반려견 아토피 악화에 영향

실내 중금속이 사람은 물론 반려견의 아토피 피부염 증상 악화에도 영향을 미치는 것으로 확인됐다.

한국연구재단은 전남대 수의과대학 김하정 교수 연구팀이 이 같은 사실을 국내 처음으로 규명했다고 13일 밝혔다.

김하정 교수. 한국연구재단 제공 AD 원본보기 아이콘

산업화와 도시화 가속 그리고 지구온난화에 따른 기후변화로 실내 환경인자 구성이 변화하면서 아토피 피부염 유병률도 꾸준히 증가하는 추세다.

이러한 추세는 비단 사람에게만 한정되지 않는다. 사람과 생활공간을 공유하는 반려견의 아토피 발병이 함께 늘고 있는 것이다. 다양한 아토피 치료제가 개발돼 사용되고 있기는 하지만 치료에 한계는 여전하다.

특히 국내 반려견을 키우는 인구가 늘고 반려견 다수가 실내에서 생활하는 점을 고려할 때 실내 환경의 질적 관리의 중요성도 커지는 상황이다. 연구팀은 이러한 실정을 고려해 실내 환경 유해 인자가 반려견에 미치는 영향을 확인하는 데 집중했다.

먼저 연구팀은 선행 연구를 통해 실내 미세먼지와 곰팡이 독소의 농도가 높을수록 반려견의 아토피 증상이 악화되는 경향을 확인했다.

이어 실내 환경 유해 인자 중 하나인 중금속이 반려견의 다양한 질환을 유발할 수 있다는 근거를 바탕으로 후속 연구를 진행했다.

중금속은 공장에서 배출되는 가스나 화석연료 매연 등이 외부 공기와 뒤섞여 실내로 유입될 수 있다. 또 가정 내 노후된 수도관과 페인트 성분, 배터리 등 생활 자재를 통해서도 노출될 수 있다. 이러한 중금속 노출 증가는 사람에서 심혈관계·신경계 질환 및 알레르기 질환 등을 유발하는 요인으로 알려져 있다.

이와 관련해 연구팀은 전남대 동물병원에 아토피로 내원한 반려견과 건강한 반려견을 대상으로 ▲실내 환경조사(주거환경 설문지, 실내 공기질 분석) ▲피부 임상증상 평가 ▲혈중 알레르기 염증 관련 바이오마커 분석을 실시하고 반려견의 털을 채취해 중금속 농도를 측정했다.

이 결과 검출된 중금속 농도는 환경부 기준상 정상 범위 안에 있었다. 다만 아토피 증상이 있는 반려견은 미세먼지 농도가 높을수록 중금속 농도가 함께 상승하는 경향을 보여 미세먼지 안에 중금속이 질병 악화에 영향을 미쳤을 가능성을 가늠케 했다. 중금속 농도의 증가가 반려견의 아토피 증상 악화에 관여한다는 결론이다.

김 교수는 "이번 연구는 실내 환경 유해 인자인 중금속이 반려견의 아토피를 악화시킬 수 있음을 규명하기 위해 수행됐다"며 "연구팀은 연구를 지속해 반려동물 아토피의 새로운 예방과 관리방안을 마련하는 데 기여하겠다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다. 연구 성과(논문)는 최근 의학 분야 국제학술지 '알레르기(Allergy)' 온라인판에 게재됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>