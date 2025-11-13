경기도, 대한민국 일자리 어워드 '산업통상부 장관상'

경기도가 12일 '대한민국 일자리 어워드' 산업통상부 장관상을 받았다.

대한민국 일자리 어워드는 행정안전부 '2025 지역경제 혁신 박람회'와 연계해 탁월한 일자리 정책을 시행하거나, 양질의 일자리 창출 등에 크게 기여한 지방자치단체·공공기관에 수여하는 상이다.

올해 박람회에는 지자체·공공기관 81곳이 참가했으며, 일자리 정책의 창의성·파급성 등을 평가하는 사전 서류심사와 현장 전시 콘텐츠 심사, 종합심사 등을 거쳐 최종 13곳(지자체 7, 공공기관 6)이 선정됐다.

경기도는 올해 일자리 매치업, 맞춤형 채용지원 서비스 등 청년사업과 베이비부머 일자리기회센터 운영, 이음일자리 사업 등 베이비부머를 위한 세대 맞춤형 일자리 사업, 그리고 청년부터 중장년까지 아우르는 경기도 미래기술학교, G-SPEC(반도체 전문인력 양성사업) 등 미래 첨단산업 기반 교육훈련 및 기업 연계 일자리 사업을 추진해 왔다.

이와 함께 반도체·미래차·바이오 등 신산업 중심의 직업전환 훈련과 인재 양성 정책을 통해 4차 산업혁명을 선도하는 고용 생태계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.

배진기 경기도 일자리경제정책과장은 "앞으로도 경기도는 지역 밀착형·산업별 맞춤형 지원 정책 등 타 시도와는 차별화된 일자리 정책을 지속 추진해 '일자리 기회가 넘치는 경기도'를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





