해병특검, 김용원 인권위원 사무실·자택 압수수색

유제훈기자

입력2025.11.12 18:11

채상병 사건 관련 의혹을 수사하는 이명현 순직해병 특별검사팀이 12일 박정훈 대령(전 해병대 수사단장) 진정 기각 사건과 관련해 김용원 국가인권위원회 상임위원의 사무실·자택을 압수수색했다.


연합뉴스

연합뉴스

법조계에 따르면 특검팀은 이날 오후 서울 중구 소재 김 위원의 사무실, 서울 서초구에 위치한 김 위원 자택을 압수수색했다. 김 위원 사무실 압수수색은 지난달 16일에 이어 두 번째다. 이외 김 위원의 전 비서 노 모 씨의 사무실도 압수수색 대상에 들었다.

특검팀은 1차 압수수색 당시 확보하지 못한 김 위원의 휴대전화 및 PC를 찾기 위해 재차 강제수사에 나선 것으로 전해진다. 앞서 김 위원은 채상병 사건 당시 사용하던 휴대전화를 지난 6월 교체한 바 있다.


한편 김 위원은 채상병 사건 수사외압을 폭로한 박 대령의 인권위 긴급구제 조치 및 진정을 기각하도록 부당한 영향력을 행사한 혐의(직권남용)를 받고 있다. 당초 김 위원은 2023년 8월 9일 국방부 검찰단의 채상병 사건 수사자료 회수 조치를 비판하는 성명을 내기도 했지만, 8월 14일 이종섭 전 국방부 장관과 통화를 한 뒤 입장을 바꿔 긴급구제 신청을 기각했다.


김 위원은 지난달 31일 이와 관련 "박 대령 진정 사건에 대한 기각 결정은 인권위법상 의결정족수 규정에 따른 것으로 적법하다"며 "그 누구의 어떤 권리행사도 방해받지 않았다"고 밝혔다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
