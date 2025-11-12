본문 바로가기
[내일날씨]수능일 오전 안개 유의해야…일교차 커

유제훈기자

입력2025.11.12 17:35

2026학년도 대학수학능력시험이 치러지는 13일엔 새벽부터 오전까지 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 수험생은 이동시 유의해야 한다.


기상청에 따르면 이날 새벽부터 오전까지 경기남동내륙과 충청, 전북 등을 중심으로 가시거리를 200ｍ 미만으로 제한하는 짙은 안개가 끼겠다. 나머지 지역은 가시거리 1㎞ 미만 안개가 낄 것으로 예상된다. 강원영서중·북부는 늦은 새벽부터 아침까지 빗방울도 조금 떨어지겠다.

2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 학교를 사랑하는 학부모 모임 관계자들이 수능 수험생 수송 자원봉사 국민 발대식을 갖고 있다. 2025.11.12 조용준 기자

2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 학교를 사랑하는 학부모 모임 관계자들이 수능 수험생 수송 자원봉사 국민 발대식을 갖고 있다. 2025.11.12 조용준 기자

아침 최저기온은 1∼11도, 낮 최고기온은 14∼21도다. 주요 도시별 예상 최저기온과 최고기온은 서울 7도와 17도, 인천 10도와 15도, 대전 4도와 18도, 광주 6도와 18도, 대구 5도와 19도, 울산 9도와 19도, 부산 11도와 21도다.

바다는 제주남쪽바깥먼바다에 14일까지 바람이 시속 30∼60㎞(9∼14㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.0ｍ 높이로 높게 일겠다. 동해중부바깥먼바다에도 시속 30∼45㎞의 강풍과 1.0∼2.5ｍ 높이의 물결이 예상된다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
