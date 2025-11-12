김포시, 맨발걷기길 17곳 조성…시민들 "일상이 달라졌다"

삶의 질 높이는 건강한 문화거점 자리매김

시, 2026년까지 10곳 맨발걷기길 추가 조성 예정

민선8기 김포시(시장 김병수)가 시민 일상 속 건강과 쉼을 책임지는 '맨발걷기길' 17개소를 조성해 시민들의 큰 호응을 이끈 가운데, 올 가을 시즌 운영이 성황리에 마무리됐다.

마송금쌀공원 맨발걷기길. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

멀리 가지 않고 생활권 내에서 언제든 쉽게 이용할 수 있게 도심지 곳곳에 조성한 '맨발걷기길'은 안전하고 쾌적한 공원을 넘어 시민 삶의 질을 높이는 건강한 문화거점으로 공원이 자리매김하는 계기가 됐다.

특히 지역별 여건과 특색을 살린 습식 및 건식 맨발길, 황토풀장 등 다양한 코스가 갖춰진데다, 세족장과 쉼터, 안내판 등 편의시설들도 시민들의 만족도를 높이는데 큰 역할을 했다.

맨발길을 즐겨 이용했다는 한 시민은 "김포의 맨발걷기길은 도보로 쉽게 접근할 수 있는 공원에 주로 조성돼 있다. 집 가까운 곳에 누구나 쉽게 찾아서 갈 수 있다는 점이 큰 강점이고, 다양한 코스와 편의시설이 잘 갖춰져 있어 남녀노소 모두가 함께 이용할 수 있다는 것도 만족스럽다"고 말했다.

김병수 시장은 "김포의 공원은 김포시민이 직접 참여하고 체험할 수 있는 대표적인 일상 속 휴식·문화공간이다. 건강과 쉼을 누릴 수 있는 달라진 일상으로 시민 모두의 삶의 질을 높일 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

걸포중앙공원 맨발걷기길. 김포시 제공 원본보기 아이콘

한편, 김포시는 본격적인 겨울철을 앞두고 수도시설 동파 예방을 위해 11월 중순부터 내년 3월까지 세족장, 음수전 등 수도 관련 시설의 단수 조치를 시행할 예정이다. 아울러 이용 불편이 최소화되도록 안내판 설치와 시설 점검을 병행해 안전한 관리에 만전을 기할 계획이다.

김포시는 오는 2026년까지 10개소의 맨발걷기길을 추가 조성·운영할 예정이며, 시민 교류와 힐링이 어우러지는 열린 녹색공간으로 발전시켜 '건강한 녹색도시 김포' 실현에 앞장선다는 계획이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



