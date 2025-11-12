이동환 고양시장, 동절기 시민안전 대책 총력 대응 주문

지역별 비상 대응체계 구축…제설장비·매뉴얼 점검 등 세심한 준비 강조

동절기 공사 현장 철저한 안전관리…시민불편 최소화 노력 당부

이동환 시장 "세입 기반 다변화와 발상의 전환이 재정 건전성 핵심 열쇠"

이동환 고양특례시장은 12일 고양시청 재난상황실에서 간부회의를 개최해 폭설·한파 대비 동절기 시민안전 종합대책을 논의하고 부서별 준비 상황 공유 및 대응체계 강화에 나섰다.

이동환 고양특례시장은 12일 고양시청 재난상황실에서 간부회의를 개최하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

먼저 이 시장은 "매년 제설의 중요성을 강조하고 준비하지만, 막상 강설이 닥쳤을 때 신속하고 완벽하게 대응하기란 쉽지 않다"며 "어느 시간대에 눈이 내려도 즉시 대응할 수 있도록 제설 장비를 점검하고 매뉴얼과 비상연락체계를 재정비해달라"고 주문했다.

특히 "올여름 이상 기후로 기록적인 폭우와 폭염이 있었던 만큼 올겨울에도 기록적인 폭설 발생에 대비해야 한다"며 "작년 제설 현장에서 미흡했던 부분은 개선하고 다각적이고 세심한 준비를 해달라"고 강조했다. 덧붙여 '내 집 앞 눈은 내가 치우기' 캠페인과 일부 동에서 결성한 제설봉사단 활성화 등 주민의 자발적 참여를 위한 홍보도 당부했다.

이어 이 시장은 "날씨가 추워지기 전 무리하게 공사를 진행하려다 보면 산업재해가 발생할 가능성이 높아진다"며 "공사현장 위험 요인을 사전에 수시로 점검하고 대형사고가 발생하지 않도록 안전관리에 만전을 기해달라"고 강조했다. 동시에 "공사로 인해 시민들이 불편을 겪지 않도록 소음과 분진을 최소화하고, 공사 기간과 내용을 사전에 충분히 안내해 달라"고 말했다.

위임사무에 대한 지도감독 강화도 지시했다. 이 시장은 "본청 사무를 구청에 위임하더라도 책임까지 이양되는 것은 아니다"라며 "본청 각 부서는 위임사무 현황과 추진 상황을 점검하고, 업무처리 지침을 현행화해 실무자 교육 등 협의와 지도를 강화해달라"고 말했다.

또한, "본청과 구청 모두 각자의 역할을 충실히 하되, 하나의 방향으로 통일성 있게 시정이 추진될 수 있도록 긴밀히 소통하고 협력해달라"고 강조했다.

이 시장은 또 "빅데이터 분석을 통한 1대1 체납자 맞춤형 독려 시스템과 고양종합운동장의 공연장 활용으로 인한 세입 창출은 한정된 자원 속에서 우리 시 재정기반을 강화할 수 있는 새로운 모델을 제시한 것"이라며 "각 부서에서 관리하고 있는 공공자산을 점검하고, 세입을 창출할 수 있는 창의적 방안을 적극적으로 모색해달라"고 말했다.

이후 ▲전통시장 화재 대비 ▲취약계층 보호대책 ▲복지시설안전점검 ▲한파 대비 상하수도 종합대책 ▲도로제설대책 등 분야별 동절기 시민안전 대책을 보고받은 이 시장은 시민안전과 시민불편 최소화를 당부했다.

마지막으로 이 시장은 내일로 다가온 수능에 "그동안의 노력이 좋은 결과로 이어지길 바란다"며 수험생들에 격려의 말을 전했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



