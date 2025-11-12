김동근 시장 "업그레이드 호원2동…누구나 머물기 좋은 도시로 만들겠다"

[기획] 의정부시, 우리동네 정책로드맵 '호원2동편'

호원2동, 자연과 미래가 공존하는 '의정부의 첫 관문'

중랑천·수락산 품고 '생태 미래 도시'로 도약

호원2동 시대…자연·교통·개발 동력 갖춘 의정부 새 얼굴

도봉 면허시험장 이전 기반 '자연 친화적 미래 도시' 청사진

경기 의정부시(시장 김동근)가 시민 생활과 밀접한 행정·인프라·복지·문화 등에 대한 정보를 지역 단위로 정리한 '우리동네 정책로드맵' 호원2동편을 12일 발표했다.

호원2동은 서울로 통하는 의정부의 첫 관문이자, 수락산의 수려한 자연을 품고 있는 독특한 지리적 이점을 살려 '자연 친화적 미래 도시'로의 청사진을 그리고 있다.

호원2동 정책로드맵. 의정부시 제공

환승역에서 문화축으로…회룡역 일대가 달라졌다

회룡역 일대는 전철 1호선과 의정부경전철이 교차하는 교통 요충지이자, 호원2동의 대표적 생활 중심공간으로 변화하고 있다.

과거 단순한 환승 거점이었던 이곳은 최근 몇 년간 '차 없는 거리' 조성을 통해 시민에게 열린 광장으로 탈바꿈했다. '회룡거리예술제'와 '회룡골목페스타' 등 주민 참여형 축제들이 이어지며, 도로가 잠시 멈추고 거리 전체가 문화무대로 바뀌는 새로운 도시 풍경을 만들어냈다.

특히, 회룡거리예술제는 도심 한복판을 보행자 중심으로 전환해 공연과 체험이 어우러지는 새로운 형태의 거리문화를 형성했다. 또한 축제 기간 인근 상점가와 연계한 다양한 이벤트가 진행돼 지역 상권에 활기를 더했다.

회룡골목페스타는 '세대가 함께 즐기는 열린 거리'를 주제로, 남녀노소가 어우러지는 체험과 공연, 플리마켓 등 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다. 전 세대가 함께 참여하며 상권과 문화가 조화된 일상 속 축제의 분위기를 이끌었다.

회룡역 수변무대와 회룡천변 일대에서는 철도를 테마로 한 '칙칙폭폭 페스타'가 열려 교통도시의 정체성을 문화적 자산으로 확장했다.

이 일대는 주민이 직접 꾸미는 공간으로도 변화하고 있다. 호원2동 주민자치회가 추진한 '와글와글 바닥놀이터' 사업을 통해 회룡천변 산책로 휴면공간이 새롭게 단장됐다.

회룡천변은 평소 산책로로 사랑받는 공간으로, 특히 봄이면 벚꽃이 흐드러져 시민들의 발걸음이 가장 많이 머무는 명소로 꼽힌다.

이처럼 회룡역 일대는 교통·문화·상권이 맞닿은 도심의 복합 상징축으로 자리 잡으며, 시민 일상 속에서 변화의 무대를 넓혀가고 있다.

용이 돌아온 자리…화합의 마을 호원2동

가을이면 호원2동 전좌마을 일대는 의정부의 정체성을 보여주는 대표 축제 '회룡문화제'의 무대로 변한다.

올해 40회를 맞은 이 축제는 조선 개국의 역사적 서사를 바탕으로 화합과 통합의 상징을 되새기는 시민 축제로 발전해 왔다. 회룡사 입구를 중심으로 펼쳐지는 행사는 해마다 시민의 참여와 관심이 높아지며, 지역을 대표하는 문화축제로 자리 잡았다.

올해는 '태조·태종 의정부행차'가 처음으로 재현되며, 축제의 상징성을 한층 강화했다. 이 행렬은 시청 앞을 출발해 의정부역과 호원2동 주민센터를 지나 전좌마을로 이어지는 약 4.5㎞ 구간에서 진행됐다.

시민들이 직접 참여한 행렬이 도심을 가로지르며, 과거 왕의 길을 오늘의 거리로 되살린 것이다. 특히 축제를 통해 전좌마을의 고요한 골목과 도심의 거리 모두가 하나의 무대로 이어지며, 의정부의 과거와 현재를 잇는 상징적 장면을 완성했다.

이처럼 전좌마을은 갈등을 넘어 화해로 나아가는 상징 공간으로, 회룡사와 함께 호원2동의 정체성을 상징한다. 전좌마을 인근에 자리한 '회룡사(回龍寺)'는 의정부를 대표하는 사찰로, '용이 돌아왔다'는 뜻의 이름을 지니고 있다.

조선 건국과 관련된 설화가 전해지는 곳으로, 오랜 세월 지역의 역사와 함께해온 문화유산이다. 북한산국립공원 자락에 위치해 사계절 다른 풍경을 선사하며, 가을이면 단풍과 계곡이 어우러져 시민과 관광객의 발길이 끊이지 않는다.

걷고 머무는 일상 속 여유…직동근린공원과 영어도서관

호원2동의 대표 녹지공간인 직동근린공원이 시민을 위한 열린 공원으로 새롭게 변모했다.

과거 미사용 군사 벙커와 펜스로 단절돼 있던 공원 진입부는 올해 3월 군사시설 철거 후 '직동근린공원 진입광장(이니시오 광장)'으로 재정비돼 시민 품으로 돌아왔다.

이 광장은 회룡천과 직동공원을 자연스럽게 연결하며, 보행 접근성과 개방감을 크게 높였다. 잔디마당과 전망광장, 앉음벽 쉼터가 조성돼 시민들이 머물며 산책과 여가를 즐길 수 있는 공간으로 바뀌었고 시화인 능소화를 비롯해 황금회화나무, 황금사철, 블루엔젤 등 다양한 수목을 식재해 사계절이 느껴지는 녹색 경관을 더했다.

공원 내부에는 지난해 조성된 맨발길 2개 구간(총 295m)이 운영 중이다. 자연흙길과 건식흙길로 구성된 이 길은 발의 피로를 풀며 흙의 질감을 직접 느낄 수 있는 체험형 산책로로 사랑받고 있다.

또한 가을철에는 야외 문화행사 '가을은 책 피는 정원'이 열려 도서 대여, 국악과 클래식 공연, 시민 참여 프로그램이 함께 운영되는 등 계절마다 색다른 공원 풍경을 만들어가고 있다.

진입광장 인근에는 기존 어린이도서관을 리모델링해 조성한 '의정부영어도서관'이 자리한다. 영어 필사 동아리, 어린이 영어 뮤지컬, 세계 문화체험 영어교육 등 다양한 프로그램을 통해 영어책 읽기의 즐거움을 전하고, 다양한 세대가 어우러지는 열린 문화공간으로 발전하고 있다.

직동근린공원과 영어도서관은 인접한 생활축으로 연결돼 자연과 배움이 공존하는 호원2동의 일상형 인프라로 자리매김했다.

미래 인프라…생활과 스포츠를 잇다

호원2동은 일상 가까이에서 문화와 체육을 함께 누릴 수 있는 생활 인프라 확충이 이어지고 있다.

지난해 9월에는 호원2동 주민센터 인근 부지(호원동 403번지)에서 전국 최초의 '바둑전용경기장'이 착공됐다.

연면적 9849㎡, 지하 1층에서 지상 4층 규모로 조성되는 이 시설은 ▲바둑전시관 ▲대국실 ▲국가대표실 ▲강의실 ▲다목적 강당 등을 갖춰 시민과 청소년이 함께 바둑문화를 배우고 즐길 수 있는 복합문화공간으로 운영될 예정이다.

또한 같은 생활권인 직동근린공원 내(호원동 404번지)에는 '호원 실내 배드민턴장' 건립도 추진 중이다. 지상 1층, 총면적 791㎡, 4면 코트 규모로 건립되며, 생활체육 기반을 확충하고 시민들이 날씨와 계절에 구애받지 않고 운동할 수 있는 환경을 제공하게 된다. 공원과 연계된 위치 덕분에 접근성이 높고, 다양한 연령층이 활용할 수 있는 생활체육 거점으로 기대를 모으고 있다.

바둑전용경기장과 배드민턴장을 중심으로 한 체육 인프라가 완성되면, 호원2동은 녹지와 문화, 스포츠가 유기적으로 이어지는 미래형 생활축으로 한 단계 더 성장할 전망이다.

김동근 시장은 "호원2동은 교통과 문화, 녹지와 체육이 어우러지며 일상이 풍요로워지고 있다"며 "시민이 체감하는 변화를 중심으로 생활 기반을 더욱 다듬어 누구에게나 머물기 좋은 도시로 만들어가겠다"고 말했다.

한편, '우리동네 정책로드맵'은 15개 동별 정책과 현안을 체계적으로 정리해 시민 생활의 변화를 공유하고, 주민과의 소통을 강화하기 위한 기획으로, 다음 회차로 장암동편을 안내할 예정이다.





