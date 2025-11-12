속초시립박물관, '숲속 가족놀이 체험장' 18일 개장

속초시, 반려견도 함께 즐기는 여가 명소로 도약

개관 20주년, 누적 관람객 200만명 돌파를 맞은 속초시립박물관이 '속초 숲속 가족놀이 체험장' 조성을 완료하고 오는 18일 오후 2시 체험장 앞에서 개장식을 열며 시민과 관광객에게 선보인다.

개장식은 국민의례, 사업 보고, 축사, 테이프 커팅, 체험장 시연 순으로 진행된다. 시는 이번 행사를 통해 시립박물관이 속초시의 복합문화공간으로 도약하는 순간을 시민과 함께 공유하고 기념한다는 계획이다.

'속초 숲속 가족놀이 체험장 조성사업'은 총 15억원의 예산을 투입해 총면적 4,598㎡의 부지에 조성됐다. 다양한 수목과 꽃을 식재해 숲속 자연환경을 구현했고, 바닥은 아이들의 안전성과 정서발달을 고려해 인조 매트 대신 고운 모래로 포장했다.

체험장에는 조합 놀이대, 집라인, 단체그네 등 어린이를 위한 체험형 놀이시설이 설치됐다. 단순한 놀이터를 넘어 아이들에게는 건강하고 이색적인 놀이 공간을, 가족에게는 함께 어울릴 수 있는 휴식 공간을 제공한다.

또한, 펫슬로프와 써클패스 등 반려견 전용 놀이시설도 함께 마련됐다. 반려동물을 가족의 일원으로 인식하는 흐름에 맞춰 '사람과 반려견이 함께 즐기는 공간'이라는 새로운 형태의 공공 놀이시설로 조성돼, 새로운 사회적 요구도 만족시켰다는 평가다.

이병선 속초시장은 "가족이 함께하는 시간이 줄어드는 요즘, 반려동물을 포함한 모든 가족 구성원이 함께 즐길 수 있는 공간이 마련돼 뜻깊다"며 "시립박물관이 시민과 관광객 모두에게 휴식과 체험이 공존하는 속초의 대표적인 여가공간이 되길 기대한다"고 말했다.





