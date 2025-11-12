동해시, 11월 스포츠 열기 '후끈'…전국대회 러시 지역경제 활력 기대

동해시,시민 건강 UP·경제 활력 UP

시 전역서 각종 체육대회 잇달아 개최

강원도 동해시는 11월 한 달간 각종 크고 작은 체육대회가 잇달아 열리며 시민의 건강 증진은 물론 지역경제에도 활기를 불어넣고 있다.

동해시는 11월 한 달간 각종 크고 작은 체육대회가 잇달아 열리고 있다. 동해시 제공

12일 동해시에 따르면 지난 5일 열린 동해시협회장배 시민골프대회를 시작으로 6일~8일 강원특별자치도 협회장기 양궁대회, 8일 청소년 학교대항전 축구대회, 9일 동해시연맹회장배 사이클대회 등 200~300명 규모의 종목별 대회가 연이어 개최됐다.

이어 오는 14일부터 16일까지는 강원도시군클럽 대항 볼링대회, 리틀 k전국유소년축구 왕중왕전, 행복한섬 해안 숲길 걷기 대행진, 동해시민 건강걷기대회, 테니스대회, 수영대회 등 다양한 생활체육 및 전국단위 행사가 이어질 예정이다.

특히 전국 규모의 축구대회와 걷기대회에는 1000여 명 이상이 참여할 것으로 예상되어, 숙박·음식·관광 등 지역경제 전반에 긍정적인 파급효과가 기대된다.

동해시는 천혜의 자연환경과 함께 동해웰빙레포츠타운, 해오름스포츠센터 등 체육 인프라가 잘 갖춰져 있어, 각종 스포츠 대회 유치에 최적의 도시로 꼽힌다. 특히 겨울철에는 전국 각지의 선수단이 전지훈련지로 방문할 만큼 사계절 체육 활동에 적합한 환경을 자랑한다.

천수정 체육교육과장은 "11월은 다양한 종목의 체육행사가 집중되는 달로, 시민이 함께 즐기고 참여하는 건강한 도시 분위기가 조성되고 있다"며 "체육 활성화를 통한 시민 건강 증진과 지역경제 활력 두 마리 토끼를 잡을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



