김병수 시장 "글로벌 경쟁력 갖춘 김포…'기회가 오는 도시' 만들겠다"

김포시, 대표단 세계 선도도시 런던 출장

‘글로벌 통용’ 김포 도시경쟁력 구축

김병수 시장, 현장 중심 정책 수립 박차

세계 톱 수준 도시재생·야간정책 계획

김병수 김포시장이 도시재생 및 야간정책의 선도도시인 영국 런던을 벤치마킹, 김포의 도시경쟁력을 세계적 수준으로 끌어올린다. 김병수 시장은 세계로 통하는 도시재생 및 야간정책, 해양하천정책을 구체화하고자 실무진 및 시의회 의원 등 총 18명으로 구성된 대표단과 12일부터 18일까지 영국 런던으로 공무국외출장에 나섰다.

올해 6월 산업시설 넘어 공공예술작품으로 재탄생한 김포한강자원화센터굴뚝에서 개최된 야외공연. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

민선 8기 김포시는 '김포 안에서 우리끼리'라는 지엽적 관점에서 벗어나 대외적 소통과 협력을 통해 지역 숙원 해소와 대외 경쟁력 확보에 주력해왔다. 김병수 시장은 이번 출장을 통해 런던의 혁신적 도시정책을 직접 확인하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 김포를 만들겠다는 포부다.

대한민국대도시시장협의회 부회장으로 런던을 다녀온 김병수 시장이 전체적 윤곽을 그리고 네트워크를 조성한 후 런던 사례를 중점에 두고 실무적이고 구체적인 정책을 수립하고자 마련된 이번 공무출장은 관계 공무원과 시의회 의원 등 총 18명으로 구성된 대표단이 함께한다. 지자체장이 실무진 및 시의회와의 함께 현장 확인에 나선 것은 실질적이고 신속한 정책 수립에 대한 의지를 확인할 수 있는 대목이다.

김병수 시장의 대외적 네트워크로 실무 네트워크까지 연결되는 이번 공무출장을 통해 대표단은 런던의 혁신적 도시정책을 직접 눈으로 보고 실무관계자들을 만나 정책 수립의 세부적인 부분까지 확인하며 실제 현장에서 김포 접목 지점을 구체화하며 기대효과를 논하는 등 김포의 새로운 경쟁력을 완성할 준비에 몰두할 전망이다.

도시재생의 경우 문서상의 단순 결과치가 아닌 성공을 이끌게 되는 과정을 깊숙이 들여다보는 한편, 현장을 직접 보고 김포만의 특색인 수변, 하천, 바다 등을 접목해 런던의 사례에 덧붙여 김포만의 차별점까지도 담아 세계에서 통하는 김포만의 독특한 도시재생 및 야간경관정책을 수립하겠다는 포부다.

특히 도시경제침체를 극복하는 세계적 추세인 신야간경제 전략은 런던이 세계적 선도도시인만큼, 런던의 정책과 실제 현장에서의 반응 등을 살펴 김포에 맞게 접목하겠다는 계획이다.

전문가에 따르면 런던의 야간 경제는 향후 영국 경제에 69조원의 부가가치를 창출하고 126만개의 일자리를 창출할 것으로 추산되고 있다. 런던에서 시작된 야간경제는 아시아로 퍼지고 있고, 중국과 일본 정부는 야간경제 및 야간관광에 관심을 보이며 야간경제정책 수립에 박차를 가하고 있다.

대표단은 런던네트워크의 시작점인 주런던대한민국대사관, 국제문화교류 플랫폼 역할을 수행 중인 영국문화원(British Council), 교통허브확장 및 주택재생, 지역산업건물 재활용을 성공시킨 Hawkins￦Brown 건축사무소 등 주요 기관을 방문해 문화와 도시가 결합 된 재생정책, 공공공간의 야간활성화 전략, 민관 협력형 도시개발사례 등을 집중적으로 살필 예정이다.

올해 4월 김포시한강중앙공원과 마송중앙공원에서 열린 야간돗자리극장. 김포시 제공 원본보기 아이콘

김병수 시장은 "관광 및 경제, 도시개발 부분에서 역사적 변곡점을 맞고 있는 김포가 이번 공무출장을 계기로 도시재생 및 야간정책을 통해 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있을 것"이라며 "김포시는 김포의 잠재력을 더 큰 세상으로 보내 기회가 찾아오는 도시로 만들어나가고 있다"고 말했다.

이번 공무출장에 함께 하는 실무진들은 "그간 문서상으로 한계를 느꼈던 부분들을 현장 확인과 실무 논의를 통해 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 세계 최고 선도 사례를 본떠 김포만의 특별한 정책을 수립할 것"으로 자신했다.

한편, 김포시는 애기봉을 필두로 세계적인 관심을 받고 있는 관광도시로 급부상하고 있는 한편, 김포한강신도시를 완성시킬 김포한강2콤팩트시티 조성과 국도비 180억원을 확보한 국토부 뉴빌리지 공모사업을 진행 중이다. 최근 김병수 시장은 철책을 걷고 한강을 열어 50년 만에 백마도 시민개방을 확정지은 한편, 한국전쟁 이후 70년 만에 김포여객터미널에서 대명항까지 김포 바다의 물길을 열고 김포 바다의 새로운 시대를 선언한 바 있다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>