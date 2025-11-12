본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

BISTEP, ‘지역혁신상’ 수상… “부산형 과학기술 생태계 구축 성과 인정”

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.12 09:32

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국기술혁신학회 추계학술대회서 수상

정책·R＆D·평가체계 등 지역 혁신모델 주도

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 지난 6일 제주에서 열린 '2025 한국기술혁신학회 추계학술대회'에서 지역 맞춤형 과학기술 혁신 생태계 조성에 기여한 공로로 '지역혁신상'을 수상했다.

부산과학기술고등교육진흥원이 '2025 한국기술혁신학회 추계학술대회'에서 지역 맞춤형 과학기술 혁신 생태계 조성에 기여한 공로로 '지역혁신상'을 수상하고 있다. BISTEP 제공

부산과학기술고등교육진흥원이 '2025 한국기술혁신학회 추계학술대회'에서 지역 맞춤형 과학기술 혁신 생태계 조성에 기여한 공로로 '지역혁신상'을 수상하고 있다. BISTEP 제공

AD
원본보기 아이콘

이 학술대회는 6일부터 8일까지 '과학기술혁신과 미래 전략'을 주제로 열려, 급변하는 기술 환경 속에서 지역 중심의 혁신체계 고도화 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.


BISTEP은 ▲부산형 과학기술정책 수립 ▲지역 R＆D 발굴·기획 ▲평가체계 운영 등 지역 혁신을 위한 다층적 활동을 이어왔다.

2024년부터는 과학기술 고등교육지원체계 강화로 영역을 확대하며 지역 인재 양성과 연구 기반 확충에 나선 점이 높이 평가됐다.


또 BISTEP은 이번 학회에서 '글로벌 기술정책 동향과 지역주도 성장전략', '지역 R＆D 투자와 과학기술 인력 생태계 발전방향'을 주제로 한 특별세션을 직접 주관, 지역 혁신의 정책과제와 초광역 협력 방향을 논의하는 자리를 마련했다.


김영부 원장은 "이번 수상은 부산의 산업 구조와 기술 역량을 반영한 지역 맞춤형 과학기술정책을 꾸준히 추진해 온 결과"라며 "부산을 넘어 대한민국 지역혁신의 모델이 될 수 있도록 더욱더 정진하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

교황 '반유대 규탄' 외치는 날…근위대, 유대계 여성들에 침뱉는 시늉 '발칵'

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

100m 뒤쫓아 여중생 덮쳐…日 도쿄서 50대 한국인 체포

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기