BISTEP, ‘지역혁신상’ 수상… “부산형 과학기술 생태계 구축 성과 인정”

한국기술혁신학회 추계학술대회서 수상



정책·R＆D·평가체계 등 지역 혁신모델 주도

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 지난 6일 제주에서 열린 '2025 한국기술혁신학회 추계학술대회'에서 지역 맞춤형 과학기술 혁신 생태계 조성에 기여한 공로로 '지역혁신상'을 수상했다.

부산과학기술고등교육진흥원이 '2025 한국기술혁신학회 추계학술대회'에서 지역 맞춤형 과학기술 혁신 생태계 조성에 기여한 공로로 '지역혁신상'을 수상하고 있다.

이 학술대회는 6일부터 8일까지 '과학기술혁신과 미래 전략'을 주제로 열려, 급변하는 기술 환경 속에서 지역 중심의 혁신체계 고도화 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.

BISTEP은 ▲부산형 과학기술정책 수립 ▲지역 R＆D 발굴·기획 ▲평가체계 운영 등 지역 혁신을 위한 다층적 활동을 이어왔다.

2024년부터는 과학기술 고등교육지원체계 강화로 영역을 확대하며 지역 인재 양성과 연구 기반 확충에 나선 점이 높이 평가됐다.

또 BISTEP은 이번 학회에서 '글로벌 기술정책 동향과 지역주도 성장전략', '지역 R＆D 투자와 과학기술 인력 생태계 발전방향'을 주제로 한 특별세션을 직접 주관, 지역 혁신의 정책과제와 초광역 협력 방향을 논의하는 자리를 마련했다.

김영부 원장은 "이번 수상은 부산의 산업 구조와 기술 역량을 반영한 지역 맞춤형 과학기술정책을 꾸준히 추진해 온 결과"라며 "부산을 넘어 대한민국 지역혁신의 모델이 될 수 있도록 더욱더 정진하겠다"고 말했다.





