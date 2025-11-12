[클릭 e종목]"하나마이크론, 구조적 성장 시작…목표가 상향"

상상인증권은 12일 하나마이크론 하나마이크론 067310 | 코스닥 증권정보 현재가 24,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,350 2025.11.12 개장전(20분지연) 관련기사 한ㆍ미 조선업 협력 본격화…‘MASGA’ 수혜로 국내 조선주 중장기 모멘텀 강화연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지[클릭 e종목]"하나마이크론, 3분기 뚜렷한 실적 개선 전망…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 "글로벌 메모리 제조사들의 고대역폭메모리(HBM) 생산 경쟁 심화가 범용 반도체 후공정 외주화라는 구조적 변화를 가속화하고 있다"며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 3만원으로 상향 조정했다. 전날 종가는 2만4700원이다.

이날 정민규 상상인증권 연구원은 "변화의 중심에서 하나마이크론이 큰 수혜를 얻을 것으로 기대된다"며 이같이 밝혔다.

3분기 매출액은 3910억원(전년 동기 대비 25.3% 증가), 영업이익은 370억원(111.8% 증가, 전분기 대비 22.4% 증가)으로, 영업이익 기준 시장 평균 전망치(388억원)를 소폭 하회할 전망이다. 정 연구원은 "실적 성장의 방향성은 유효하지만, 핵심 고객사 가동률 상승효과가 온전히 반영되지 않았다"고 설명했다.

다만 4분기를 기점으로 베트남 법인의 가파른 실적 성장이 예상된다. 정 연구원은 "후공정 물량 증가로 본사를 비롯한 해외 법인 실적 개선이 예상된다. 핵심 동력은 베트남 법인"이라며 "고객사의 범용 제품 외주 물량 증가와 일괄도급 수주 확대를 통해 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 이뤄질 전망"이라고 말했다.

본사 역시 연말부터 주요 고객사의 물량 확대 수혜가 더해질 전망이다. 정 연구원은 "우호적 환경을 반영해 올해 매출액과 영업이익 전망치를 각각 1조4700억원(전년 대비 17.6% 증가), 1381억원(29.3% 증가)으로 상향한다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



