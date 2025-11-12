[날씨]전국 대체로 맑음…아침에는 '쌀쌀'

당분간 일교차 15도 안팎

수요일인 12일 전국이 대체로 맑겠다.

기상청에 따르면 아침 기온은 중부내륙·산지와 남부지방 높은 산지를 주변으로 영하로 내려가는 곳이 있겠다. 낮 기온은 15∼20도로 예보됐다. 당분간 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

주요 지역 기온은 오전 5시 기준 서울 6.3도, 인천 7.5도, 수원 3.7도, 춘천 0.6도, 강릉 7.2도, 청주 4.8도, 대전 3.4도, 전주 3.5도, 광주 6.0도, 제주 13.9도, 대구 3.0도, 부산 11.7도, 울산 8.0도, 창원 7.5도 등이다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m 내외로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



