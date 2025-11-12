현대오토에버, 고객경험 혁신공간 '이노엑스 스튜디오' 개관

현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 187,100 전일대비 1,600 등락률 -0.85% 거래량 120,862 전일가 188,700 2025.11.11 15:30 기준 관련기사 "아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야" "아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야" 정의선이 그리는 현대차의 내일[특징주]'그룹 AI사업 수혜' 현대오토에버, 15%대 상승 전 종목 시세 보기 close 가 서울 강남구에서 '이노엑스 스튜디오(InnoX Studio)'를 개관하면서 고객 경험을 직접 설계·검증하며 신사업 기회를 발굴하는 공간을 열었다고 12일 밝혔다.

이노엑스 스튜디오는 ▲디지털 전시 ▲피드백 ▲워크숍 등 3개 구역으로 구분된다. 디지털 전시 구역에서 고객사는 현대오토에버의 최신 모빌리티 기술을 직접 체험할 수 있다. 피드백에서는 고객사와 함께 기술 효용성을 검증하며 사업적 가치를 검토한다. 워크숍에서는 고객사가 겪고 있는 문제를 함께 정의하고 이를 해결할 새로운 사업 아이디어를 도출하는 프로젝트를 진행한다.

이노엑스 스튜디오 운영은 올 초 신설된 조직 DX(Digital eXperience)센터가 맡는다. DX센터는 디지털 기술을 통한 고객가치 혁신으로 현대오토에버의 IT서비스 경쟁력을 높이고 고객의 변화를 선도하고 있다.

김지현 현대오토에버 DX센터장(상무)은 "이노엑스 스튜디오는 현대오토에버의 미래 경쟁력을 재정의할 혁신의 허브가 될 것"이라며 "조직의 창의적 사고와 실행력을 하나로 연결하고 아이디어가 실질적인 성과로 이어지는 문화를 만들겠다"고 했다.





