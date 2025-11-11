위메이드, 3Q 영업익 263억…전년比 49.2% ↓

"내년 글로벌 신작 6종 이상 선보일 예정"

같은 기간 매출은 23.7% 감소한 1636억원, 당기순이익은 59.8% 증가한 574억원으로 나타났다.

직전 분기와 비교했을 때 영업이익은 흑자 전환했고, 매출은 40.1% 늘었다.

위메이드는 '미르의 전설2/3' 중국 라이선스 매출이 실적을 이끌었다고 설명했다. 여기에 비용 효율화 노력이 더해지면서 영업이익과 당기순이익 모두 직전 분기 대비로는 흑자 전환했다. 영업비용은 직전 분기 대비 약 6% 감소했다.

지난달 28일 전 세계 170개국에 출시된 '레전드 오브 이미르'는 동시 접속자 수 약 16만명 수준을 유지하고 있다. 위메이드는 연말로 예정된 핵심 콘텐츠 업데이트가 진행되면 이용자 유입이 확대될 것으로 기대하고 있다

위메이드는 올해 말 중국 출시를 앞둔 '미르M(MIR M)'을 포함해 내년까지 글로벌 시장에 신작 6종 이상을 선보일 예정이다. 아울러 블록체인 게임 플랫폼 '위믹스 플레이'를 기반으로 수익성을 강화해 나갈 계획이다.

한편, 위메이드의 자회사 위메이드맥스는 2025년 3분기 매출 약 382억원, 영업손실 약 117억원, 당기순손실 약 87억원을 기록했다. 위메이드커넥트는 신작 '노아(N.O.A.H)'를 이달 13일 개막하는 지스타 2025에서 처음으로 선보인다.





