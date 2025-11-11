본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

나만의 취향 공간… 신세계 센텀시티점, 'COLLECTIBLES' 공간미학 전시

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.11 15:23

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신세계 센텀시티가 나만의 감각과 취향이 깃든 공간을 제안하는 전시 'COLLECTIBLES: 공간미학'을 열었다.


'COLLECTIBLES'라는 단어는 단순히 무언가를 모은다는 의미를 넘어 오랜 시간 축적된 가치와 이야기를 품은 물건들을 가리킨다. 갤러리와 빈티지 가구 숍이 선별한 작품과 오브제들이 시장 가치 이상의 '취향 언어'를 전한다.

나만의 취향 공간… 신세계 센텀시티점, 'COLLECTIBLES' 공간미학 전시
AD
원본보기 아이콘

네 곳의 갤러리와 빈티지 가구 숍이 함께 참여한 이번 전시는 다양한 형식의 원화 작품과 아트 프린트, 가구와 포스터 등 수집 가능한 미술품 200여점을 선보인다. 참여 작가 20명의 작품은 현실과 가상, 관계와 소통, 믿음과 불안 등 오늘을 살아가는 우리의 감정과 풍경을 다층적으로 비춘다.

신세계 센텀시티점 박경인 큐레이터는 "전시를 통해 자신을 닮은 사물과 예술을 만나고 그로부터 시작되는 작고 사적인 기쁨이 일상 공간으로 확장되길 바란다"며, "나의 취향이 머무는 그 자리가 곧 나만의 미학이 되는 순간을 경험하게 될 것"이라고 말했다.


이 전시는 신세계 센텀시티 6층 갤러리에서 오는 12월 14일까지 만나 볼 수 있다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업들 앞다퉈 무료 서비스 확대하는 이 나라 한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

친애하는 카톡아, X 근황은 왜 보여주니

"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기