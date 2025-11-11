본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

장애인기업 지속성장 해법은…정책 토론회 개최

이성민기자

입력2025.11.11 08:18

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공공구매 의무비율 상향·세제 혜택 등 제언
"현장 제안이 제도 개선으로 이어지도록 노력"

장애인기업종합지원센터는 지난 10일 서울 영등포구 이룸센터에서 '장애인기업 정책 혁신과 지속 가능한 발전을 위한 정책토론회'가 열렸다고 11일 밝혔다. 이번 토론회는 김성원 국민의힘 의원, 김동아 더불어민주당 의원이 공동 주최하고 장애인기업종합지원센터가 주관했다.


전국장애경제인대회(11월13일) 20주년 맞이 '장애인기업 주간'(11월10일~14일)의 첫 순서로 개최된 이번 정책토론회에서는 장애인기업의 지속가능한 성장을 위한 구체적인 정책 혁신 방안이 논의됐다.

10일 서울 영등포구 이룸센터에서 열린 '장애인기업 정책 혁신과 지속가능 발전을 위한 정책토론회' 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 장애인기업종합지원센터

10일 서울 영등포구 이룸센터에서 열린 '장애인기업 정책 혁신과 지속가능 발전을 위한 정책토론회' 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 장애인기업종합지원센터

AD
원본보기 아이콘

정우근 장애인직업안정연구원 이사장은 '장애인기업의 지속 가능한 발전을 위한 정책 혁신 방안'에 대해 주제발표를 진행했다. 공공구매 의무비율 상향, 세제 혜택 도입, 정책자금 운영 효율화 등 실질적인 자금 및 판로 지원 방안이 제시됐으며 장애인기업 활동 지원 기관의 거버넌스 개선 방안도 논의됐다.

이어진 토론에서는 박마루 장애인기업종합지원센터 이사장이 좌장을 맡고 ▲한신대학교 김흥기 교수 ▲장애인기업 부국 임흥빈 대표 ▲한국장애인개발원 이혜경 정책연구부장 ▲한국법제연구원 박기선 연구위원이 참여해 구체적인 정책 혁신 방안을 제언했다.


박마루 이사장은 "현장에서 수렴한 다양한 정책 제안들이 실질적인 제도 개선과 입법으로 이어질 수 있도록 장애인기업의 성장 기반 확대에 최선을 다하겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

"학교 휴대폰 금지했어야"…'음란물 노출' 英 10대 소녀, 정부 상대 소송

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

실적 쪼그라든 4대 금융 非은행 계열사…'이자 장사' 대안 쉽지 않네

새로운 이슈 보기