부산 기장군, KTX-이음 정차역 유치 위해 국토부 직접 방문

정종복 군수 “기장역 정차, 지역관광·경제 활성화 결정적 역할” 강조

기장군은 10일 정종복 군수가 KTX-이음 정차역 유치를 위해 국토교통부를 방문해 기장역 정차의 필요성과 당위성을 강력하게 피력했다고 전했다.

정종복 기장군수(우측)가 국토교통부 찾아 KTX-이음 기장역 유치를 촉구하고 있다.

앞서 정 군수는 지난 5일 대전 코레일 본사를 찾아 이민성 고객마케팅 단장과 면담을 갖고 KTX-이음 기장역 유치를 요구한 데 이어, 이번 국토교통부 방문을 통해서 중앙정부 차원의 적극적인 지정 결정을 거듭 촉구하고 나섰다.

이날 정 군수는 지역 동남권 의과학 산단을 포함한 13개 산업단지와 함께, 오시리아 관광단지, 해동용궁사 등 연간 수천만 명이 방문하는 핵심 관광거점이 자리 잡고 있어 철도교통 수요가 폭증하고 있음을 지적했다. 따라서 KTX-이음 기장역 정차는 군 방문객의 접근성을 획기적으로 개선해 지역관광과 경제 활성화에 결정적인 역할을 할 것이라며, 기장군에 KTX-이음 정차역이 꼭 필요하다고 강조했다.

특히 'ITX-마음 및 무궁화호' 기장역 이용객 수가 지난해 12월 대비 올해 8월 기준 48.5%가 증가하는 등 철도교통 수요 확대에 대한 객관적인 자료를 제시하면서, KTX-이음 기장역 유치의 필요성과 당위성은 충분히 입증됐다고 설명했다.

정종복 군수는 "KTX-이음의 기장역 정차는 단순한 교통 편의를 넘어 기장군을 동남권의 신성장 거점으로 도약시킬 필수 조건이다"라며 "부산 부전역과 울산 태화강역의 중간에 위치한 지리적 이점을 살려 기장역 정차 유치를 반드시 끌어낼 것이다"라는 의지를 전했다.

기장군은 KTX-이음 정차역 유치를 위해 2022년 타당성 조사 용역을 완료, 2023년에는 범군민 14만1000명의 서명부를 국토교통부에 전달하는 등 경쟁 지자체보다 적극적인 유치 활동을 전개해 오고 있다.

지난해 3월부터 12월까지 총 17회에 걸쳐 범군민 참여 유치 활동을 전개하고 올해부터는 지역 기관·기업과의 업무협약을 통해 ITX-마음과 무궁화호 티켓 소지 시 '스카이라인루지＆짚라인 20% 상시할인'과 '국립부산과학관 시설 1000원 이용'과 식당(카페) 43개소에서 각종 혜택을 연말까지 제공하는 등 기장역 이용 활성화를 중점적으로 추진하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



