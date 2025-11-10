본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

'라임 사태' 김봉현 법률대리인, 현직 검사 3명 고소

이은서기자

입력2025.11.10 15:46

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1조6000억원대 라임자산운용 환매 중단 사태(이하 라임 사태)의 핵심 인물인 김봉현 전 스타모빌리티 회장을 대리했던 변호인이 라임 사태 관련 현직 검사 3명을 경찰에 고소했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

김 전 회장의 법률대리인이었던 이 모 변호사는 지난 7일 서울경찰청에 무고 등의 혐의로 현직 검사 3명을 고소했다고 밝혔다.


이 변호사는 현직 검사 3명이 과거 라임 사태 수사 과정에서 사건을 조작했으므로 처벌해달라는 취지로 주장했다.

고소장에서 이 변호사는 검사 A씨를 무고죄로 고소하며 "김봉현의 변호사가 개입해 술 접대를 받은 검사로 지목하도록 김봉현에게 허위진술을 시켰다고 의심된다며 조사요청서에 기재했다고 진술했는데, 술 접대는 역사적 사실"이라고 설명했다.


이 변호사는 나머지 검사 B씨, C씨에 대해서 허위공문서작성죄 등으로 고소했다. 그는 "피해자와 김봉현이 공모해 이 사건 문건을 작성함으로써 라임 관련 사건의 수사를 담당한 검사를 무고한 사실이 없다고 확인됐다"며 "그럼에도 이런 사실에 반하여 구속영장 청구를 감행했다"고 주장했다.


이 변호사는 이들의 수사가 보복의 목적이 있다고도 주장했다. 고소장에서 이 변호사는 "피해자가 수사 단서를 제공했고 이로 인한 검사들의 처벌 및 징계가 있었던 것에 대한 보복의 목적으로, 같은 직 특수부 검사들이 역사적 증거와 객관적 증거에 반하는 심각한 범죄를 자행했다"며 "엄벌에 처해주길 바란다"고 했다.

2020년 라임 사태의 주범인 김 전 회장은 검사 3명에게 1000만원 상당의 술 접대를 했다고 폭로한 바 있다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에도 수도권 번화가 뺨치는 가격, 왜?[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기