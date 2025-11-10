마포구, 11월부터 4주간 ‘정비사업 아카데미’ 운영

재개발·재건축 단계별 실무교육 진행

서울 마포구(구청장 박강수)는 오는 13일부터 12월 4일까지 매주 목요일 오후 6시 30분부터 8시 30분까지 총 4주간 마포구청 2층 대강당에서 ‘2025년 하반기 정비사업 아카데미’를 운영한다.

마포구 정비사업 아카데미에 참석해 인사말을 전하고 있는 박강수 마포구청장. 마포구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 아카데미는 재개발과 재건축 등 정비사업의 기획부터 준공까지 단계별 실무 절차를 주민들에게 폭넓게 전달하기 위해 마련됐다. 교육은 총 4회로 첫 강의에서는 정비사업의 기본 개념과 절차, 시행 방식, 정부 정책 방향 등을 다룬다.

이달 20일 강의에서는 정비계획 수립, 정비구역 지정, 건축심의, 영향평가, 사업시행계획 작성·인가 등 구체적인 실무 절차를 설명한다. 11월 27일에는 조합원 분양신청, 관리처분계획 수립과 인가, 이주·철거, 착공 관련 행정 절차를 사례 중심으로 진행하며, 마지막 12월 4일 강의에서는 준공과 이전고시, 조합 해산, 청산, 회계 정산 등 사업 완료 후 필요한 실무 사항을 중점적으로 다룬다.

교육에는 서울주택도시공사, 무영씨엠건축사사무소, 세종코퍼레이션, 리얼플랜컨설팅 등 정비사업 분야 전문가들이 참여한다. 회차별 약 100명 규모로 정비사업 조합 임직원, 지역주민, 관계 공무원 등 관심 있는 누구나 신청 가능하다.

수강 신청은 마포구청 누리집 ‘정비사업 아카데미’ 공지사항에서 온라인 또는 주택상생과 방문, 전화(02-3153-9333), 현장 접수로 할 수 있다.

박강수 마포구청장은 “정비사업은 주민 재산권과 직결되는 만큼 올바른 이해와 투명한 추진이 중요하다”며 “이번 아카데미가 조합과 주민 모두에게 실질적인 도움이 돼 공정하고 신속한 정비사업 추진에 기여하길 바란다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>