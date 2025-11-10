본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

마포구, 11월부터 4주간 ‘정비사업 아카데미’ 운영

김민진기자

입력2025.11.10 14:46

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

재개발·재건축 단계별 실무교육 진행

서울 마포구(구청장 박강수)는 오는 13일부터 12월 4일까지 매주 목요일 오후 6시 30분부터 8시 30분까지 총 4주간 마포구청 2층 대강당에서 ‘2025년 하반기 정비사업 아카데미’를 운영한다.

마포구 정비사업 아카데미에 참석해 인사말을 전하고 있는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

마포구 정비사업 아카데미에 참석해 인사말을 전하고 있는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 아카데미는 재개발과 재건축 등 정비사업의 기획부터 준공까지 단계별 실무 절차를 주민들에게 폭넓게 전달하기 위해 마련됐다. 교육은 총 4회로 첫 강의에서는 정비사업의 기본 개념과 절차, 시행 방식, 정부 정책 방향 등을 다룬다.


이달 20일 강의에서는 정비계획 수립, 정비구역 지정, 건축심의, 영향평가, 사업시행계획 작성·인가 등 구체적인 실무 절차를 설명한다. 11월 27일에는 조합원 분양신청, 관리처분계획 수립과 인가, 이주·철거, 착공 관련 행정 절차를 사례 중심으로 진행하며, 마지막 12월 4일 강의에서는 준공과 이전고시, 조합 해산, 청산, 회계 정산 등 사업 완료 후 필요한 실무 사항을 중점적으로 다룬다.

교육에는 서울주택도시공사, 무영씨엠건축사사무소, 세종코퍼레이션, 리얼플랜컨설팅 등 정비사업 분야 전문가들이 참여한다. 회차별 약 100명 규모로 정비사업 조합 임직원, 지역주민, 관계 공무원 등 관심 있는 누구나 신청 가능하다.


수강 신청은 마포구청 누리집 ‘정비사업 아카데미’ 공지사항에서 온라인 또는 주택상생과 방문, 전화(02-3153-9333), 현장 접수로 할 수 있다.


박강수 마포구청장은 “정비사업은 주민 재산권과 직결되는 만큼 올바른 이해와 투명한 추진이 중요하다”며 “이번 아카데미가 조합과 주민 모두에게 실질적인 도움이 돼 공정하고 신속한 정비사업 추진에 기여하길 바란다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에도 수도권 번화가 뺨치는 가격, 왜?[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기