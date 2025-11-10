본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 서구, 3년 연속 '독서경영 우수직장' 인증

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.10 11:21

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 5개 자치구 중 유일…"독서문화 활성화"

광주시 서구가 지난 2023년을 시작으로 '대한민국 독서경영 우수직장 인증제'에서 3년 연속 인증을 획득했다.

광주 서구가 지난 3월 서빛마루문화예술회관에서 서구 구립도서관 착한 작가와의 만남 '차인표 작가 북토크'를 개최했다. 광주 서구 제공

광주 서구가 지난 3월 서빛마루문화예술회관에서 서구 구립도서관 착한 작가와의 만남 '차인표 작가 북토크'를 개최했다. 광주 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

10일 서구에 따르면 이번 인증 획득은 광주 5개 자치구 중 이번에 인증을 받은 곳이 서구가 유일하다.


독서경영 우수직장 인증제는 문화체육관광부 주관으로 창의적 인재 양성을 위한 직장 내 독서문화 활성화와 함께 지역사회 독서문화 증진에 기여한 기업·기관을 선정하는 제도다.

서구는 '내 곁에 도서관, 책 읽는 서구'라는 비전 아래 ▲직장 내 독서 친화적 환경 조성 ▲독서문화 확산 ▲지역사회 나눔활동 확산 등 3대 전략을 중심으로 독서 친화 정책을 펼치고 있다.


특히 서구는 ▲스마트도서관 조성 ▲공유서가 '책 읽는 가게' ▲작가초청 북콘서트 ▲사내 독서동아리 '서구 북클럽' ▲북플리 '내 인생 책을 소개합니다' ▲독서퀴즈 '유퀴즈 온 더 북' ▲서구 독서동아리 한마당 등 다양한 프로그램을 운영해 직장 내 독서문화 조성과 지역사회 나눔 실천에 앞장서고 있다.


채봉길 도서관과장은 "이번 인증을 계기로 직원들이 독서에 더욱 관심을 갖고, 자기 계발과 창의적인 업무 수행에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 독서 친화적 직장 문화를 조성하기 위한 다양한 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에도 수도권 번화가 뺨치는 가격, 왜?[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

박지원, 尹 영치금 6.5억에 "세금도 없이 연봉 25억…뇌물 수사해야"

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기