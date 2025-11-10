여수 두포·심포항, 해수부 '어촌신활력 증진사업' 에 선정

국비 70억 확보, 4년간 약 100억 투입

생활환경 개선·기반시설 정비·안전 강화

전남 여수시(시장 정기명)는 남면 두포항과 심포항이 해양수산부 '2026년 어촌신활력 증진 공모사업'에 최종 선정돼 국비 약 70억 원을 확보했다고 밝혔다.

시는 향후 4년간 총 약 100억 원 규모의 사업을 추진해 생활환경 개선과 지역 활력 제고에 나설 계획이다.

남면 두포항 사업계획도. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

'어촌신활력 증진사업'은 어촌의 인구감소, 고령화 등 구조적 위기에 대응하고 생활·안전 인프라 확충, 해양관광 자원 고도화, 어촌 소득 창출 기반 마련 등을 통해 지역경제 활력을 도모하는 사업이다.

시는 이번 공모 선정에 따라 두포항과 심포항 진입도로 및 기반시설을 정비해 어업활동과 물류 운반 효율을 높이고 응급상황 대응력 향상을 위해 노후 포장도로와 불편한 교통 동선 개선에도 나설 예정이다.

또한 기후변화로 인해 연안 침식이 가속화되고 있는 상황에서 두 항 모두 지형적으로 파랑 피해에 취약하다는 점을 고려해 침식 방지시설과 월파 방지벽을 설치해 주민 안전과 시설물 보호를 한층 강화할 계획이다.

여수시 관계자는 "두포항·심포항이 인구감소와 어촌침체 문제 대응 모델로 자리매김할 수 있도록 내실 있게 사업을 추진하겠다"며 "어촌마을이 활력을 회복하고 지속 가능한 공간으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 여수시는 올해 7월부터 후보지 4개 지구(9개 항)를 대상으로 기초조사와 어촌계 협의를 진행하고 사업계획을 체계적으로 수립하는 등 공모 준비를 내실 있게 추진해왔다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>