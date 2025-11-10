본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

의정부시, 청각·언어장애인-비장애인이 함께한 '농청 명랑운동회' 성료

이종구기자

입력2025.11.10 10:45

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 8일 경전철 발곡역 인근 생활체조광장에서 청각·언어장애인과 비장애인 80여 명이 참여한 가운데 '제9회 농청 명랑 운동회'를 개최했다.

김동근 시장이 지난 8일 '제9회 농청 명랑 운동회'에서 인사말을 하고 있다.의정부시 제공

김동근 시장이 지난 8일 '제9회 농청 명랑 운동회'에서 인사말을 하고 있다.의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

(사)한국농아인협회 의정부시지회가 주관한 이번 행사는 관내 농아인의 권익향상과 사회참여를 촉진하고, 장애인과 비장애인이 함께 소통하는 화합의 장으로 마련됐다.


명랑운동회는 기념식과 걷기대회, 훌라후프, 오자미던지기 등 다양한 프로그램으로 구성됐다. 특히 체육지도사와 함께한 2.5km 걷기대회에서는 중랑천의 가을 정취를 느끼며 장애인과 비장애인이 함께 어울려 교감하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

김동근 시장은 "장애인과 비장애인이 하나 돼 웃음과 감동을 나눈 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 장애인과 비장애인이 차별 없이 어울리는 도시, 모두가 행복한 의정부시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…'거래절벽'에도 상승 중인 울릉도 부동산[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…'거래절벽'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

박지원, 尹 영치금 6.5억에 "세금도 없이 연봉 25억…뇌물 수사해야"

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기