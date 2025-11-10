BN그룹, 부산불꽃축제 관람 행사 ‘Bright Night’ 개최

소방관 가족 초청, 지역사회 함께 축제문화

부산 향토기업 BN그룹이 오는 15일 해운대 누리마루 APEC 하우스 야외광장에서 제20회 부산불꽃축제 관람 행사 'Bright Night'을 개최한다고 10일 알렸다.

올해 행사는 지역 사회 안전 예방에 힘쓴 소방관 및 순직자 가족을 특별 초청해 감사의 뜻을 전하며, 계열사 주요 고객사 관계자도 초청해 축제의 기쁨을 함께 나누고 파트너십을 강화할 계획이다.

행사장에는 참여형 이벤트존이 마련된다. ▲스탬프 투어 ▲컬러링 백일장 ▲국제조선해양산업전 참가 부스 포토월 등 다양한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.

부산축제조직위원회가 주관하는 부산불꽃축제는 초대형 불꽃, 광안대교 경관조명을 활용한 미디어파사드, 음악과 함께하는 화려한 불꽃쇼 등으로 부산을 대표하는 상징적 축제로 자리매김하고 있다.

BN그룹은 2005년 부산불꽃축제 첫 회부터 후원을 이어왔으며, 부산국제록페스티벌, 부산항축제 등 지역 축제 발전과 상생을 위해 꾸준히 기여해왔다.

조우현 BN그룹 사장은 "이번 행사에 지역 사회 안전을 위해 헌신하는 소방관 가족분들을 모시게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "부산 시민의 사랑에 보답하며, 지역 사회와 함께 성장하는 향토기업의 책임을 다하겠다"고 말했다.

BN그룹은 조선기자재, 컬러강판, 주류, 친환경 페인트, 벤처투자 등 13개 계열사로 구성된 중견기업으로, 산업통상자원부가 선정한 '세계1위제품' 4개, '세계일류상품' 7개를 보유하고 있다.

