키움운용 "알아서 불리고, 배당도 주고 절세도 되는 노후준비 원스톱 솔루션"

2040년에 성장주에서 배당주로 자동 전환하는 ETF 선보여

S&P500·S&P500 TOP10에서 SCHD로 자동 전환…은퇴 목표시점 2040년



키움투자자산운용은 11일 'KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 ETF'와 'KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 ETF'를 유가증권시장에 동시 상장한다고 10일 밝혔다.

투자자의 생애주기에 맞춰 성장형 자산에서 배당형 자산으로 자동 전환되는 '생애주기 배당전환 전략'을 적용한 국내 최초의 주식형 생애주기 ETF 시리즈로, 성장형 자산의 구성만 다르다.

미국S&P500&배당다우존스비중전환은 미국 대표 성장지수인 S&P500을, 미국S&P500TOP10&배당다우비중전환은 업종과 무관하게 미국 시가총액 상위 10종목에 투자할 수 있는 S&P500 TOP10을 성장형 자산으로 담았다. 배당형 자산은 두 상품 모두 미국 대표 배당 성장주인 'Dow Jones U.S. Dividend 100 지수(미국배당다우존스)'로 구성된다. 또한 매월 말 기준으로 분배금을 지급하는 월배당 ETF다.

기존 생애주기 상품인 TDF(Target Date Fund)가 은퇴 시점에 주식에서 채권으로 전환될 뿐, 인출기 배당 기능이 없어 고정적인 현금흐름 확보가 어려웠던 한계를 보완했다.

KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 ETF와 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 ETF는 성장주에서 배당주로 자동 전환되는 구조를 통해 월분배금을 확보한다. 적립기부터 인출기까지 노후 준비를 하나의 ETF로 완성할 수 있는 점이 특징이다.

ETF 시리즈는 2040년을 목표 은퇴시점으로 설계됐다. 은퇴 전 자본적립기에는 성장형 자산(S&P500 또는 S&P500 TOP10)에 75%, 배당형 자산(Dow Jones U.S. Dividend 100)에 25%를 투자한다.

2038년부터 2039년까지는 24개월 동안 매월 2.08%씩 성장형 자산을 줄이고, 배당형 자산으로 자동 비중 전환이 이뤄져 2040년 이후에는 성장형 25%, 배당형 75% 구조로 전환된다.

ETF 내부에서 자동 전환이 이뤄지기 때문에, 이 과정에서 발생한 매매차익에 대한 세금은 투자자에게 부과되지 않는다. 따라서 투자자는 별도의 매매 없이도 2040년까지의 성장형 자산 운용 성과(세전 수익과 원금)를 그대로 배당형 자산으로 전환할 수 있다. 인출기를 위한 현금흐름 확보와 재투자 효과를 극대화할 수 있다

2040년 이후에도 성장형 자산 25%를 유지해 시장 상승 국면에서도 성장성과 배당 성과를 함께 추구할 수 있다. 매월 말 기준으로 성장형 25%, 배당형 75% 비중을 유지하며 리밸런싱이 이뤄진다. 이 과정에서 성장주의 수익으로 배당주를 꾸준히 추가 매입함으로써 배당금이 지속적으로 늘어나는 '구조적 배당성장' 효과를 구현한다. 투자자는 길어진 은퇴기간에도 안정적이고 지속 가능한 현금흐름을 이어갈 수 있다.

KIWOOM 생애주기배당전환 ETF 시리즈는 세계 최대 지수산출사 S&P다우존스와 키움투자자산운용이 협업해 개발한 인덱스를 추종하는 패시브 ETF다. 가장 대표적인 주가지수인 S&P500 지수와 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수를 결합한 세계 최초의 사례다.

ETF 한 종목 매수만으로 성장과 배당, 절세가 모두 해결되는 완성형 노후준비 ETF 라인업의 시작점으로, 향후 2050·2060 목표 시리즈 등으로 확장될 예정이다.

키움투자자산운용 이경준 ETF운용본부장은 "인출 문제를 외면하고 단순히 장기투자만 지속할 경우, 향후 자산 인출 시점에서 세금폭탄에 직면하게 될 것"이라고 설명했다. 이어 "생애주기 배당전환형ETF는 은퇴 전환기의 세금 등 전환 리스크를 최소화하면서, 적립기에는 수익을 극대화하고 인출기에는 안정적인 현금흐름을 확보하는 가장 편리한 노후준비 수단이 될 것"이라고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>