11월 11일 11시, 부산 향한 세계의 묵념 '1분'

유엔기념공원서 '턴 투워드 부산'



19회 유엔참전용사 국제추모의 날

"부산을 향해 묵념의 시간 1분을 써주세요." 유엔참전용사의 한마디가 법정 행사가 됐다.

세계 유일의 유엔기념공원이 있는 도시 부산에서 오는 11일 오전 10시 50분 '제19회 유엔참전용사 국제추모의 날' 기념식을 연다.

유엔기념공원에서 열리는 이날 행사는 전 세계가 부산을 향해 같은 시각 1분간 묵념하며 6·25전쟁에 참전한 22개국 198만 유엔참전용사의 희생과 공헌을 기리는 자리다.

오전 11시 부산을 향한 '턴 투워드 부산(Turn Toward Busan)' 묵념은 자유와 평화를 위해 싸운 이들을 기억하자는 국제적 추모 캠페인으로 2007년 캐나다 참전용사 빈센트 커트니의 제안으로 시작됐다. 2020년에는 법정기념일로 지정돼 국가보훈부가 매년 공식 행사를 주관하고 있다.

올해 기념식에는 유엔참전용사와 후손, 외교사절, 6·25참전유공자, 정부 주요 인사 등 800여명이 참석한다. 국방부 의장대와 부경대학교 학생들이 참전국기 22개를 게양하며 유엔기념공원 상징구역에서 헌화와 추모 공연, 주제 영상 상영 등이 이어진다.

트로트 가수 마리아 엘리자베스 리스가 성가 '어메이징 그레이스(Amazing Grace)'를 부른다. 그는 조부와 큰조부가 모두 유엔참전용사로 무대에 의미를 더한다.

기념식에 맞춰 오전 11시 부산 전역에는 추모 사이렌과 함께 21발의 예포가 울린다.

박형준 부산시장은 "11월 11일 오전 11시 세계 하나뿐인 유엔기념공원이 있는 부산을 향한 묵념에 시민들이 함께해 달라"며 "부산은 유엔참전용사들이 지켜낸 자유와 평화의 가치를 기억하고 세계평화의 상징 도시로 그 뜻을 이어가겠다"고 말했다.

