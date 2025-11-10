본문 바로가기
SSG닷컴, 겨울 제철 신선식품 기획전…과일·생굴 최대 50% 할인

김흥순기자

입력2025.11.10 09:45

이마트와 협업…19일까지 진행
쓱배송·바로퀵으로 주문 가능

SSG닷컴은 이마트 와 협업해 오는 19일까지 겨울 제철 신선식품을 최대 50% 할인된 가격에 선보인다고 10일 밝혔다.


이번 행사에서는 농축수산물 중심으로 장보기 인기 상품 30여종을 엄선해 선보인다. 대표 상품으로 귤, 사과, 감자, 계란, 생굴, 캐나다산 삼겹살·목살을 준비했다. 또 가공식품 행사로 오뚜기 병천식 얼큰순대국밥과 CJ 햇반 흑미밥을 각각 2개 이상 구매 시 50% 할인한다.

SSG닷컴, 겨울 제철 신선식품 최대 50% 할인 행사. SSG닷컴 제공

SSG닷컴, 겨울 제철 신선식품 최대 50% 할인 행사. SSG닷컴 제공

쓱닷컴이 선보이는 이마트 신선 및 가공식품, 일상용품은 이마트몰 '쓱 새벽배송·주간배송·바로퀵'으로 주문할 수 있다. 쓱 새벽배송은 밤 10시∼11시까지 주문하면 다음 날 아침 7시 전에 받을 수 있다. 쓱 주간배송은 오후 1∼2시까지 주문하면 당일 수령이 가능하며, 주문일 기준 3일 뒤까지 원하는 날짜를 지정할 수도 있다. 바로퀵 서비스는 이마트 점포 반경 3㎞ 이내에서 도착지까지 1시간 내외로 배송이 이뤄지며, 오전 10시부터 오후 10시까지 주문이 가능하다.


김현성 SSG닷컴 영업1담당은 "쓱닷컴 이마트몰을 통해 이마트의 신선한 상품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다"며 "당일배송 서비스 쓱배송(새벽·주간)과 즉시배송 서비스 바로퀵으로 편리하게 받아보길 바란다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
