SC제일은행, 첫 거래 고객 정기예금 특별금리 제공

28일까지 가입 시

가입한도 3000만원~10억원

금리 3·6개월 만기 연 2.8%

미 달러 정기예금 3.6% 이벤트도 진행

SC제일은행이 오는 28일까지 첫 거래 고객이 퍼스트정기예금(3·6개월 만기)에 가입할 경우 일괄 2.8%(세전)의 특별금리를 제공하는 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

이벤트 대상은 SC제일은행 영업점을 통해 퍼스트정기예금에 3000만원 이상 ~ 10억원 이하로 가입하는 첫 거래 개인 고객이며, 3개월·6개월 만기 상품 가입 시 2.8%의 특별금리를 동일하게 제공한다. 총 모집한도는 3000억원이며 한도가 소진되면 이벤트는 조기 종료된다.

미 달러화 정기예금(3·6개월 만기) 가입 고객에게 3.6~3.5% 특별금리를 제공하는 이벤트도 28일까지 진행한다. 이벤트 대상은 SC제일은행 영업점에서 1만달러 이상 신규 가입하는 첫 거래 개인 고객이며, 1만달러 이상 ~ 50만달러 이하 가입 시 3개월 만기 3.6%, 6개월 만기 3.5%의 특별금리를 일괄적으로 제공한다. 총 모집한도는 3000만달러이며 한도가 소진되면 이벤트는 조기 종료된다. 영업점에서 달러로 환전해 신규 가입하는 고객에게는 가입 금액에 대해 최대 90% 환율우대(예금 가입 시점의 전신환매도율 기준) 혜택도 제공한다.

배순창 SC제일은행 수신상품부장(이사대우)은 "이번 특판 정기예금은 첫 거래 고객들에게 SC제일은행만의 경쟁력 있는 금리 혜택을 드리기 위해 마련된 이벤트"라며 "특히 단기 여유 자금을 보다 안정적으로 운용하고자 하는 고객이라면 높은 금리 혜택과 글로벌 수준의 자산관리 경험을 경험하실 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>