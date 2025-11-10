강진군혁신연대 공식 출범…군민이 주도하는 사회혁신 선언

이태훈 위원장 “행동이 곧 변화, 참여가 곧 혁신”

전남 강진군에서 군민이 주도하는 사회혁신 연대체가 공식 출범했다.

강진군혁신연대는 지난 8일 오후 5시 강진읍 오감길 강진음악창작소 2층에서 출범식과 기자회견을 열고 '군민이 직접 참여하는 사회혁신운동의 출발'을 선언했다.

강진군혁신연대는 지난 8일 강진읍 강진음악창작소에서 출범식을 가졌다.

이날 행사에는 청년과 사회단체 관계자, 자영업자, 시민 등 100여 명이 참석했다. 출범식은 이태훈 준비위원장의 기자회견문 낭독, '혁신선언 퍼포먼스', 군민 참여형 캠페인 '혁신 퍼포먼스존' 운영 등으로 진행됐다.

행사장 입구에서는 '혁신하라! 지장찍자!' 코너가 마련돼 군민들이 손도장을 찍으며 변화의 서명을 남겼다. '이제는 바꾸자! 강진을 뒤집자!' 코너에서는 군민들이 카메라 앞에서 지역의 문제와 바라는 변화를 30초 내외로 이야기했다. 해당 영상은 '군민의 목소리 숏폼 콘텐츠'로 제작돼 온라인에 공개될 예정이다.

이태훈 위원장은 기자회견에서 "지방자치 30년 동안 군민이 체감할 변화는 여전히 부족하다"며 "군민이 주인이 되지 못한 자치, 책임이 사라진 권력 구조를 바로잡아야 한다"고 밝혔다.

그는 "강진군혁신연대는 정치적 이해관계가 아닌 공공의 가치로 결집한 군민 중심의 사회혁신 연대체"라며 "군민 스스로 변화를 만들어가는 행동하는 혁신공동체가 될 것"이라고 강조했다.

이어 "강진의 혁신은 군민의 이름으로 시작된다. 행동이 곧 변화이고, 참여가 곧 혁신"이라며 "오늘 함께한 100여 명의 군민이 강진의 새 역사를 여는 첫 주역이자, 이 불씨가 전남과 대한민국으로 번질 것"이라고 말했다.





