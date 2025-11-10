본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

금천구, 안양천 일대 녹색 하천공간 조성

김민진기자

입력2025.11.10 08:36

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수변 힐링 공간 조성

서울 금천구(구청장 유성훈)는 훼손된 안양천 일대를 생태복원과 경관 개선이 조화를 이루는 녹색 하천공간으로 조성하고 있다고 10일 밝혔다.

금천구 안양천 일대 전경. 금천구 제공.

금천구 안양천 일대 전경. 금천구 제공.

AD
원본보기 아이콘

구는 ‘안양천 서해안고속도로 하부 정원길 조성사업’과 ‘안양천 생태복원 및 경관개선 사업’을 단계적으로 추진 중이다. 독산동 일대 서해안고속도로 하부 1km 구간에는 향나무 90주와 장미 1만4450주를 식재해 미세먼지를 줄이고, 회색 공간을 녹색 공간으로 탈바꿈시키고 있다.


또한 독산보도교 인근 1500㎡ 구간에서는 외래식물을 제거하고 자생식물을 중심으로 하천 식생 복원을 진행 중이다. 이 사업이 완료되면 안양천 금천구 구간 약 7.6km가 연결된 생태정원길로 조성돼 주민들이 도심 속에서 자연을 만끽할 수 있는 수변 휴식 공간으로 거듭난다.

이번 프로젝트는 고속도로 하부와 철도 인접 회색 공간을 생물서식과 휴식 기능을 갖춘 자연친화 공간으로 전환한다는 점에서 의미가 크다. 주민 체감형 녹지 확충과 도시 경관 개선 효과가 기대된다. 총사업비는 124억원이며 2022년부터 내년까지 추진된다.


유성훈 금천구청장은 “하천 생태 회복과 경관 개선으로 복합적 효과를 거두는 공간을 주민들께 돌려드리게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 지속가능한 도시 환경을 위해 녹색 공간 확대를 꾸준히 추진하겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미 절반 "평균 931만원 손실" 역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'불장' 이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

낮술 즐기는 한국인 특히 조심…'이 나라'서 자칫하단 45만원 벌금 폭탄

정원 팠다가 600년 전 금화 '우수수'…영국 부부 9억 '잭팟'

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기