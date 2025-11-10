중기부, 철강업계 中企와 고관세·CBAM 대응 방안 논의

철강 수출 중기와 간담회 개최

고관세·CBAM·글로벌 공급과잉 등 논의

종합적인 지원방안 마련 약속

정부가 미국 관세 부담이 계속되고 있는 철강업계 중소기업들을 모아 관련 애로 사항을 청취했다. 고관세 및 CBAM(탄소국경조정제도) 등 업계 부담을 가중하는 요인을 완화하기 위해 종합적인 대안을 검토한다는 방침이다.

10일 중소벤처기업부는 서울 양천구 목동에 있는 중소벤처기업진흥공단 회의실에서 철강 수출 중소기업과 유관 협·단체들을 모아 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회에서는 미국과 EU에 철강 제품(파생상품 포함)을 직·간접 수출 중인 중소기업과 중소기업중앙회, 한국철강협회 등이 모여 최신 철강 업계의 동향과 애로사항에 대해 공유했다.

특히 철강 중소기업이 당면한 주요 현안인 ▲철강·알루미늄 및 파생상품 관세 지속 ▲EU 집행위의 신규 철강 무역제한조치 예고 ▲내년도 CBAM 본격 시행 ▲글로벌 철강 공급 과잉으로 인한 철강 생태계 변화에 따른 중소기업계의 영향 등에 대한 내용이 중점적으로 다뤄졌다.

정부는 업계 회복을 위해 ▲관세 및 CBAM 대응과 수출시장 다변화 지원을 위한 신규과제 발굴 ▲인공지능(AI)·R&D 등을 통한 기업 경쟁력 제고 ▲사업전환 지원 등을 통한 국내 생태계 변화 대응 ▲경영 애로 극복을 위한 유동성 공급 등을 추진해갈 것을 약속했다.

박 정책실장은 "철강에 대한 글로벌 보호무역주의 확산과 이로 인한 시장의 불확실성 확대로 인해 국내 철강 생태계 내 다수 포진된 중소기업계의 우려도 함께 커지고 있는 상황"이라며 "철강 중소기업이 당면 현안 극복을 위해 중소기업 현장과의 지속적인 소통을 통해 종합적인 지원방안을 검토해 나가겠다"고 말했다.





