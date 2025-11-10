BBQ, 2025년 하반기 신입사원 공개채용 실시

오는 23일까지 2주간 공개채용

슈퍼바이저·전략기획·창업교육 등 6개 직군 모집

제너시스BBQ 그룹은 오는 23일까지 2주간 '2025년 하반기 신입사원 공개채용'을 실시한다고 10일 밝혔다.

모집 직군은 ▲슈퍼바이저(BM, Business Manager) ▲점포개발(FC, Franchise Consultant) ▲전략기획 ▲상품기획MD(마켓 센싱) ▲상품개발 ▲창업교육으로 총 6개 직군이다.

공개채용 절차는 ▲서류전형 ▲AI 역량검사 ▲실무면접 ▲최종면접 ▲치킨대학 공채 교육 ▲부서배치 순으로 진행된다.

BBQ는 신종 코로나바이러스 감염증과 경기 침체 등으로 업계 채용 환경이 위축된 시기에도 공개채용을 꾸준히 확대하며 '사람 중심 경영'을 실천하고 있다. 특히 윤홍근 회장의 '新 인재경영' 철학 아래, 2023년 신입사원 연봉을 업계 최고 수준으로 상향 조정해 우수 인재 확보 경쟁력을 강화한 바 있다.

BBQ 관계자는 "인재는 기업의 지속 성장을 좌우하는 핵심 경쟁력"이라며 "BBQ는 글로벌 시장에서도 통할 젊은 인재들이 열정과 역량을 발휘할 수 있도록 다양한 기회를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



