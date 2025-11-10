전남대 창업기업, AI 여성안전 플랫폼으로 CES 혁신상

전남대 창업기업 더 가이드. 전남대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

전남대학교가 지원한 창업기업이 여성 안전을 지키는 AI 플랫폼으로 세계 무대에서 기술력을 인정받았다.

10일 전남대에 따르면, 전남대학교 창업중심대학사업단 지원을 받은 창업기업 ㈜올더타임이 개발한 AI 기반 여성 안전 플랫폼 '더가이드(The Guide)'가 세계 최대 전자·IT 박람회인 'CES 2026'에서 혁신상(Innovation Award)을 수상했다.

CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 매년 혁신적인 기술력과 디자인을 인정받은 제품에 수여하는 상으로, 세계 IT 산업에서 가장 권위 있는 기술상 중 하나다.

'더가이드(The Guide)'는 여성의 안전을 예방·대응·회복 전 단계에서 지원하는 AI 통합 플랫폼으로, ▲AI 위험예측 엔진 ▲공감형 AI 상담가 ▲스마트 트래커가 결합된 것이 특징이다. 사용자는 위험을 미리 감지하고, 위급 상황 시 버튼 한 번으로 SOS를 즉시 전송할 수 있다.

㈜올더타임은 현재 유럽, 미국, 일본, 호주 등 6개국 이상과 MOU를 체결하고, AI·위성데이터·스마트시티 분야로 협력 영역을 확장하고 있다. 이번 CES 혁신상 수상을 계기로 '기술과 공감이 결합된 글로벌 안전 생태계' 구축을 본격화할 계획이다.

조상은 ㈜올더타임 대표는 "피해자가 하나의 플랫폼 안에서 보호받고 있다는 확신을 느끼도록 하고 싶다"며 "앞으로 노인·아동 등 안전 취약계층으로 보호망을 확장하고, 정책 제안이 가능한 서비스로 발전시키겠다"고 밝혔다.

이윤성 전남대 창업중심대학사업단 단장은 "전남대 창업기업의 혁신 기술이 세계 무대에서 인정받아 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 글로벌 진출을 꿈꾸는 지역 창업기업들이 도전할 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.





