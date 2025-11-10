영주시, ‘저출생극복 성금모금 캠페인’ 기부 키오스크 설치·시연회 개최

경북 22개 시군 중 최초 설치



디지털 나눔문화 확산 앞장

경북 영주시는 지난 7일 '2025년 경북 저출생극복 성금모금 캠페인'의 하나로 기부 키오스크 설치·시연회를 개최했다.

영주시가 '저출생극복 성금모금 캠페인' 기부 키오스크 설치·시연회를 갖고 기념촬영하고 있다. 영주시 제공

이 행사는 경북도 후원, 경북사회복지공동모금회(사무처장 손병일) 주관, 저출생 위기 극복을 위한 범도민 참여 분위기 확산을 목적으로 마련됐다.

이날 시연식에는 유정근 영주시장 권한대행, 손병일 경북사회복지공동모금회 사무처장, 정옥희 나눔봉사단장, 관계 공무원과 시민 등이 참석했다.

영주시는 경북 22개 시·군 가운데 최초로 기부 키오스크를 설치, 이번 시연회는 기부문화의 디지털 전환을 선도하는 첫걸음으로, "작은 나눔이 큰 기적을 만든다"는 메시지 아래 의미 있는 변화를 알렸다.

행사에서는 기부 키오스크의 작동 방식과 기부 절차가 직접 시연되고, 참석자들은 신용카드·체크카드·간편결제 등 비대면 방식으로 간편하게 참여할 수 있는 디지털 나눔 시스템을 체험했다.

기부 키오스크는 현금 대신 전자결제 방식만 지원하며, 터치형 화면을 통해 누구나 손쉽게 기부할 수 있도록 구성돼 시민들이 일상 속에서 자연스럽게 나눔을 실천할 수 있을 것으로 기대된다.

손병일 경북사회복지공동모금회 사무처장은 "저출생 문제는 단순한 인구 감소가 아니라 사회의 지속가능성과 직결된 중요한 과제"라며

"영주에서 시작된 기부 키오스크를 통해 시민들의 따뜻한 마음이 모이고, 더 많은 아이가 희망 속에서 자라나길 기대한다"고 말했다.

정옥희 영주시 나눔봉사단장은 "적은 금액이라도 마음이 담긴 기부가 모이면 누군가의 삶을 변화시킬 수 있다"며 "시민 한 분 한 분의 참여가 저출산 극복의 씨앗이 되고, 더 따뜻한 영주를 만드는 힘이 되길 바란다"고 전했다.

유정근 영주시장 권한대행은 "저출산 극복 성금모금 캠페인은 단순한 기부를 넘어 미래 세대를 위한 희망의 투자"라며 "영주시민의 따뜻한 관심과 참여가 저출산 위기 극복에 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다.

영주시는 앞으로도 경북사회복지공동모금회와 협력해 시민이 일상 속에서 쉽게 참여할 수 있는 다양한 사회공헌 프로그램을 지속적으로 추진할 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자



