'2025 대한민국 그림책상' 대상…'점과 선과 새'·'이런, 멋쟁이들'

10일 시상식 개최, 총 9편 시상

대상에 문체부장관상·상금 1500만원

해외 마케팅·수출 지원

문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원은 '2025 대한민국 그림책상' 대상작으로 픽션 분야에서 조오의 '점과 선과 새(창비)', 논픽션 분야에서 김유대의 '이런, 멋쟁이들!(이야기꽃)'을 선정했다. 총 9편의 수상작에 대한 시상식을 10일 오후 서울 중구 페럼타워에서 개최한다.

'2025 대한민국 그림책상' 대상작 조오의 '점과 선과 새.

올해로 3회를 맞이한 '대한민국 그림책상'은 한국 그림책의 해외 진출을 도모하기 위해 마련됐다. 한국을 대표하는 우수한 그림책을 선정하고 수출까지 다각도로 지원한다. 올해는 총 456편이 응모한 가운데 전문가 심사를 거쳐 대상 2편(픽션·논픽션), 특별상 6편, 신인상 1편 등, 최종 9편을 선정했다.

대상 2편, 특별상 6편, 신인상 1편

'2025 대한민국 그림책상' 대상 수상작 김유대의 '이런, 멋쟁이들!'.

올해 대상 수상작인 ▲'점과 선과 새'는 짧은 글 속에 은유적으로 담긴 주제와, 아름다운 그림에 대조적으로 보이는 인간의 문명과 자연의 파괴가 독자들의 마음에 깊은 울림을 선사했다는 심사평을 받았다. ▲'이런, 멋쟁이들!'은 딱정벌레에 대한 정보를 친절하고 세밀하게 전해 과학 정보서의 새로운 가능성을 보여준 것으로 호평받았다. 대상 수상자에게는 각 문체부 장관상과 상금 1500만원을 수여한다.

특별상 6편 중 2편인 김동성 '꽃에 미친 김 군(보림출판사)'과 엄정순 '코끼리를 만지면(우리학교)'에 각 문체부 장관상과 상금 1000만원 ▲최경식·오소리·홍지혜의 '건축물의 기억(사계절출판사)', 조수진 '경복궁 친구들(어흥대작전)', 소유경의 '청동 투구를 쓴 소년(도서출판 봄볕)', 공은혜 '환호(마음모자)' 등 4편에 각 출판진흥원장상과 상금 700만원을 수여한다. ▲신인상을 받은 민병권의 '들어와'(길벗어린이)에는 문체부 장관상과 상금 700만원을 수여한다. 수상작을 펴낸 9개 출판사에도 상금 각 350만원을 지급한다.

수상작, 해외 마케팅·해외 도서전 참가 지원

아울러, 수상작에 대해서는 출판수출통합플랫폼과 영문 웹진을 통한 홍보와 본보기 번역, 내년도 주요 도서전 참가 등 해외 진출 사업과 연계해 다양한 수출 지원 혜택을 제공할 예정이다. 현재 진흥원은 한국 도서를 해외에 소개하는 영문 출판수출통합플랫폼을 운영하고 있다. 또한 월간 웹진도 '케이북 트렌즈'도 발행하고 있다.

임성환 문체부 미디어정책국장은 "한국 그림책이 높은 예술성과 뛰어난 독창성으로 연이어 세계 무대에서 독자들의 마음을 사로잡고 있다"며 "한국 그림책이 해외에서 인정받고 있는 만큼, 올해 가을 주뉴욕한국문화원 도서관에 한국 그림책을 새롭게 추천·제공하는 등 더욱 세심한 지원으로 한국 그림책이 세계시장을 선도할 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자



