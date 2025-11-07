부산 기장군, ‘일자리창출 노사민정협의회’ 개최… 공동선언문 채택

지속가능 지역 일자리



안전한 일터 조성 협력

기장군(군수 정종복)은 6일 '2025 기장군 일자리창출 노사민정협의회'를 열고 지속가능한 지역 일자리 창출과 안전한 일터 조성 방안을 논의한 뒤 '노사민정 공동선언문'을 채택했다.

이날 회의에는 위원장인 정종복 군수를 비롯해 노·사 대표, 유관기관장, 시민단체 등 17명의 위원이 참석했다.

참석자들은 2025년 추진 실적과 2026년 주요 계획을 공유하고, 경기 둔화와 산업구조 변화 속에서 노사민정이 상생과 협력의 자세로 지역 현안을 함께 해결하자는 데 뜻을 모았다.

이번 협의회에서는 '지속가능한 지역 일자리와 산업재해 없는 안전한 일터 조성'을 주제로 한 공동선언문을 채택했다. 선언문에는 노·사·민·정 각 주체가 협력해 안정적인 일자리 확보와 산업재해 예방을 위한 실천 노력을 강화하겠다는 의지가 담겼다.

정종복 군수는 "오늘의 공동선언이 말에 그치지 않고 실천으로 이어질 수 있도록 상호 신뢰를 바탕으로 협력해 줄 것을 당부드린다"며, "기장군이 기업하기 좋고, 일하기 안전한 도시로 발전하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





