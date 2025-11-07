한림대 에듀테크소프트랩-KACTL, 미래교육 공동 세미나 성료

한림대, AI 코스웨어 기반 교수학습 모델 확산 논의

'AI 시대' 미래교육 혁신 위한 에듀테크 실증 사례 공유

한림대학교(총장 최양희) 에듀테크소프트랩사업단은 지난 6일 숙명여자대학교 제2창학캠퍼스 눈꽃광장홀에서 (사)대학교육개발센터협의회(이하 KACTL)와 공동으로 개최한 미래교육 공동 세미나를 성황리에 마무리했다.

에듀테크소프트랩사업단과 KACTL이 공동으로 추진한 이번 행사는 '에듀테크 실증과 공유: 대학 교육혁신의 현장'이라는 타이틀로, '2025년 고등교육 에듀테크 소프트랩 구축 및 운영 사업'의 일환으로 개최됐다. 운영대학인 한림대학교를 비롯한 여러 대학이 추진해 온 AI 코스웨어 실증 연구 성과와 교수학습 혁신 사례를 공유하는 자리로 마련되었다.

국내 70개 대학의 교수학습지원센터 관계자 및 교수진 등 126명이 참석한 이번 행사는 'AI 시대, 고등교육의 새로운 길'을 주제로 △고영웅 한림대학교 에듀테크소프트랩사업단장의 기조강연 △에듀테크를 활용한 두 개 대학 교과과정의 융합 사례(한성대학교 민경진 교수) △미래교육혁신-AI기반 맞춤형 교육운영 사례(백석문화대학교 전열어 교수) △AI기반 교과-비교과 연계 교육과정 운영 사례(대전대학교 이해듬 교수) △U-MATE: AI 학사상담 실증 사례와 글로컬 혁신(울산대학교 윤철민 팀장) △'교수·학습 혁신과 에듀테크의 융합 전략'에 대한 종합 토론으로 구성되었다.

이재경 숙명여자대학교 교육혁신원장은 환영사를 통해 "디지털 전환 시대의 교수학습 혁신은 더 이상 선택이 아닌 필수이며, 에듀테크 실증의 경험을 대학 간에 공유하는 일이 매우 뜻깊다"고 전했다.

고영웅 한림대학교 에듀테크소프트랩사업단장은 "이번 세미나를 통해 AI 코스웨어 기반 교수학습 모델의 실제 적용 사례가 널리 확산되길 바라며, 대학 간 협력을 통해 교육의 질을 지속적으로 개선하는 생태계를 정착시키겠다"고 밝혔다.





