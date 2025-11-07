이병선 속초시장, 미래 세대와 소통…소야초 4학년들과 격의 없는 대화

이병선 속초시장, '행복한 속초' 만들기

"더 안전하고 행복한 도시 만들겠다" 약속

이병선 속초시장은 7일 속초미디어센터에서 소야초등학교 4학년 1반 학생들과 소통의 시간을 가졌다.

이병선 속초시장이 7일 속초미디어센터에서 소야초등학교 4학년 1반 학생들과 소통의 시간을 갖고 있다. 속초시 제공

이날 만남은 학생들이 학교 활동의 하나로 '속초시장님한테 바라는 점'을 편지로 작성해 전달하며 이뤄졌다.

이병선 시장은 사전에 편지를 전달받고, 단순히 편지를 받는 것이 아닌 학생들과 직접 마주보고 소통하는 시간을 마련해도 좋겠다는 의견을 전했고, 이에 학교와 학생 측에서도 화답하며 만남이 성사됐다.

이날 시간은 이병선 시장과 학생들의 눈높이에서 바라는 점과 고민 사항 등을 경청하며 격의없이 소통하는 시간으로 진행됐다.

소통의 시간 후에 학생들은 신축된 속초미디어센터를 견학하며 다양한 미디어 활동도 체험하는 시간을 가졌다.

소야초 학생들은 "속초시민이라 너무 행복하고 좋아요"라며, "앞으로도 속초를 더 멋지고 행복한 도시로 만들어 주세요"라고 말했다.

이병선 속초시장은 이에 "이렇게 미래 세대와 소통할 수 있어서 오히려 더 행복하다"며 "꿈나무들이 더 안전하고 행복한 도시에서 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록, 속초시의 모든 공직자들과 함께 최선을 다하겠다"고 전했다.





속초=이종구 기자



