소상공인연합회, 충전돼지와 '카본 페이' 사업 공동 추진

최호경기자

입력2025.11.07 10:14

소상공인 탄소 저감·에너지 절감 지원

소상공인연합회는 7일 국내 보조배터리 공유서비스 '충전돼지' 운영사 백퍼센트와 '카본 페이 사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.


양 기관은 전국 소상공인의 에너지 절감 및 탄소 저감 활동을 지원하고, 국가 탄소중립 목표 달성에 기여하는 지원사업을 공동으로 진행할 계획이다. 협약 주요 내용으로는 ▲에너지 절약 정보 시스템 구축 ▲시범 운영 지역 발굴 ▲에너지 절감 보상 정책 및 지원 체계 확립 ▲탄소 저감 및 에너지 절감 활동 참여 유도 등을 포함한다.

소상공인연합회 로고. 소상공인연합회

이번 협약으로 전국 각지의 소상공인연합회 회원을 대상으로 '카본 페이' 서비스를 선보일 예정이다. 이 서비스는 참여 사업장의 전기·가스·수도 사용량을 자동으로 측정하고, 전용 모바일 앱을 통해 절감량에 따라 카본페이로 보상해 주는 시스템을 갖췄다.

별도의 회원 가입이나 증빙 없이 '에너지 절약 동의'만으로 참여할 수 있다. 보상 한도는 환경부 탄소중립포인트 감축률 기준 연간 최대 40만원까지 지원된다.


이종학 소상공인연합회 경영총괄본부장은 "충전돼지는 풍부한 인프라와 회원, 다양한 에너지 측정 관리 노하우를 갖추고 있어 회원 대상 탄소중립 프로젝트를 안정적으로 수행할 것으로 기대한다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
