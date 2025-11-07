CJ프레시웨이, 금별맥주와 외식 솔루션 콘텐츠 공개

미식 큐레이션 플랫폼 ‘메티즌’과 콘텐츠 제작

스타 셰프가 소개하는 페어링 메뉴 공개

CJ프레시웨이 CJ프레시웨이 051500 | 코스닥 증권정보 현재가 26,200 전일대비 200 등락률 +0.77% 거래량 8,981 전일가 26,000 2025.11.07 10:20 기준 관련기사 CJ프레시웨이, 외식업자 전용 온라인 식자재몰 '프레시엔' 론칭CJ프레시웨이, B2C 온라인 유통 매출 연평균 27% 성장 CJ그룹, 윤석환 CJ제일제당·이건일 CJ푸드빌 대표이사 선임 전 종목 시세 보기 close 는 식자재 유통 고객사 금별맥주, 미식 큐레이션 플랫폼 '메티즌'과 함께 손잡고 제작한 협업 콘텐츠를 공개했다고 7일 밝혔다.

이번 프로젝트는 외식 프랜차이즈의 인기 메뉴와 핵심 콘셉트를 전면에 내세워 브랜드 인지도를 높이는 것을 목표로 한다. 다양한 외식 프랜차이즈 브랜드와 순차 진행할 계획이다.

외식 솔루션 콘텐츠_오세득(오른쪽)와 이원일 셰프. CJ프레시웨이 제공.

첫 공개 콘텐츠에는 오세득과 이원일 셰프가 참여했다. '미식회' 콘셉트로 금별맥주 매장에서 대표 메뉴와 주류 페어링을 제안한 내용을 영상과 인터뷰 기사로 제작했으며, CJ프레시웨이·메티즌·금별맥주 공식 홈페이지 및 소셜미디어 채널에서 동시에 공개했다.

셰프들은 금별맥주의 시그니처 주류인 '금별 생라거'와 어울리는 안주로 핫 크리스피 치킨, 토마토 해장 파스탕, 핫 페퍼로니 피자를 소개했다.

CJ프레시웨이는 다양한 외부 파트너와의 협업을 통해 고객 맞춤형 마케팅 활동을 지속 확대할 계획이다. 고객사의 사업 경쟁력을 콘텐츠로 구현해 멀티채널에 확산함으로써, 콘텐츠 소비가 실제 브랜드 소비로 이어지는 전환 구조를 마련한다는 방침이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



