日, 태평양 해저 희토류 개발에 "美와 협력 검토"

이승형기자

입력2025.11.06 14:49

다카이치 사나에 일본 총리가 태평양 미나미토리시마(南鳥島) 인근 심해 희토류 개발과 관련 "다양한 조달 수단을 확보하는 것이 일·미 모두에 중요하다"며 "구체적인 협력 진행 방식을 검토할 것"이라고 6일 밝혔다.


도쿄 동남쪽 약 1900㎞에 위치한 오가사와라 제도 미나미토리시마.

교도통신에 따르면 다카이치 총리는 이날 참의원 본회의에 출석해 미나미토리시마 인근 심해 희토류 개발을 위해 2026년 1월 심해 6000ｍ에서 희토류를 포함한 진흙을 채취하는 실증 실험을 예정하고 있다며 미국과의 협력 의사를 밝혔다.

다카이치 총리는 지난달 28일 방일 중이던 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 '미·일 핵심 광물 및 희토류 확보를 위한 프레임워크'에 서명한 바 있다. 여기에는 "각국의 산업 기반과 첨단 기술을 지원하기 위해 필요한 핵심 광물과 희토류의 안정적 공급을 가속하기 위한 협력을 강화한다"는 내용이 담겼다.


이를 위해 양국은 금융 지원, 무역 조치, 핵심 광물 비축제도 등 정책 수단을 활용하기로 했다. 또 채굴·정제 부문 투자를 활성화하기 위해 보조금, 보증, 대출, 지분 투자 등을 통해 정부·민간 부문의 자본과 운영비를 동원하기로 합의했다.


일본 정부는 도쿄 동남쪽 약 1900㎞ 떨어진 섬인 오가사와라 제도 미나미토리시마의 배타적경제수역(EEZ) 내 해저에서 희토류가 고농도로 포함된 진흙을 2012년 발견했다. 당시 도쿄대 등의 분석 결과 주변 희토류 매장량은 약 680만t에 달한다는 추정도 제시됐다. 일본의 연간 희토류 소비량은 2만t 수준이다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
