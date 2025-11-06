본문 바로가기
아세아나폴, ‘초국가 스캠·인신매매 대응’ 결의안 만장일치 채택

임춘한기자

입력2025.11.06 18:00

경찰청은 제43차 아세아나폴 총회에서 '초국가 스캠·인신매매 대응을 위한 글로벌 공조 작전(브레이킹 체인스)' 결의안이 아세안 10개 회원국의 만장일치로 채택됐다고 6일 밝혔다.


아세아나폴, ‘초국가 스캠·인신매매 대응’ 결의안 만장일치 채택
브레이킹 체인스는 국경을 넘어 활동하는 스캠센터, 인신매매, 온라인 사기 등 초국가 범죄의 연결 고리를 끊기 위한 글로벌 공조 작전이다.

총회 기간 대한민국 경찰청 대표단은 아세아나폴 사무국, 회원국, 대화국과의 양자 협의와 공동 논의를 통해 결의안의 취지와 실행 방향을 설명했다. 회원국들은 해당 결의안이 지역 내 신흥 범죄 양상에 대한 공동 인식과 대응의 출발점이 될 것이라는 데 의견을 같이했다.


경찰청은 오는 11일 서울에서 브레이킹 체인스 글로벌 공조 작전회의를 열고 주요 공조국 경찰들과 구체적인 사업 계획뿐만 아니라 사건 단위 공조 추진을 포함한 첫 실행 단계 논의를 진행할 예정이다.


이재영 경찰청 국제협력관은 "이번 브레이킹 체인스 결의안 채택은 대한민국 경찰청과 아세아나폴이 함께 만든 국제공조 전환점"이라며 "앞으로도 아세아나폴과 함께 초국가 범죄 대응과 피해자 보호를 위한 실질적 협력 모델을 발전시켜 나가겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

