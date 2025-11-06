본문 바로가기
영천시, 영천관광 전국사진공모전 입상작 40점 선정

영남취재본부 최대억기자

입력2025.11.06 13:48

영천시와 ㈔한국사진작가협회 영천지부는 지난 5일 관내 다양한 관광자원을 소재로 진행된 '2025년 제18회 영천관광 전국사진공모전' 입상작 40점을 선정했다고 밝혔다.


이번 공모전은 '새로운 영천, 사진 속에 영천시의 미래를 담아라'를 주제로 영천의 새로운 가능성을 담은 작품들을 발굴하기 위해 개최됐다.

침수교를 건너며(오경택). 영천시 제공

공모 기간은 지난 4월 1일부터 10월 22일까지였으며, 영천의 사계절을 배경으로 한 아름다운 풍경과 다채로운 관광 명소를 담은 총 182점의 작품이 출품됐다.

시는 공모전 입상작들을 안내지도·달력 등 관광홍보물 제작에 활용하고 있으며, 올해 입상작은 2026년 관내 주요 관광지와 유동 인구가 많은 시설에 월간 순회 전시할 계획이다.


입상 작품은 7일 영천시 문화관광 홈페이지를 통해 발표되며, 이달 중 영천시 문화관광 홈페이지와 ㈔한국사진작가협회 영천지부 홈페이지에 게시돼 감상할 수 있다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
