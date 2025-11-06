본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

의정부시, 100일 따뜻한 동행…'커피 한 잔의 기적'으로 소외 없는 도시 만든다

이종구기자

입력2025.11.06 11:13

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의정부시, 소액 기부 챌린지 100일간 시작

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 5일 의정부시 지역사회보장협의체(민간공동위원장 윤연희)가 '커피 한 잔의 기적' 챌린지 시작을 알리는 행사를 가졌다고 6일 밝혔다.

김동근 시장(왼쪽)이 지난 5일 의정부시 지역사회보장협의체(민간공동위원장 윤연희)의 '커피 한 잔의 기적' 챌린지 시작을 알렸다. 의정부시 제공

김동근 시장(왼쪽)이 지난 5일 의정부시 지역사회보장협의체(민간공동위원장 윤연희)의 '커피 한 잔의 기적' 챌린지 시작을 알렸다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 행사는 시장실에서 열렸으며, 윤연희 민간공동위원장을 비롯해 6명의 협의체 임원이 함께했다.


'커피 한 잔의 기적'은 의정부시 대표 기부 캠페인인 '100일간 사랑릴레이 배턴 잇기'와 함께하는 챌린지다. 커피 한 잔 정도의 금액을 기부하고, 개인 SNS 계정(인스타그램, 페이스북 등)에 인증사진을 올린 후 다음 주자를 지목하는 시민참여형 소액 기부 방식으로 진행한다.

윤연희 민간공동위원장은 "이번 챌린지는 단순한 기부 캠페인이 아니라, 시민들이 스스로 나눔 문화를 만들어가는 참여형 운동이라는 점에서 큰 의미가 있다"며 "시민 한 분 한 분의 참여가 희망의 불씨가 돼 진정한 기적을 만들어 낼 것으로 믿는다"고 전했다.


김동근 시장은 "커피 한 잔의 비용이 모이면, 누군가의 삶을 지탱하는 힘이 될 수 있다"며 "많은 이들의 따뜻한 참여가 누구도 소외되지 않는 의정부시를 만들 것으로 기대한다"고 말했다.


한편, 이번 캠페인은 '100일간 사랑릴레이 배턴 잇기'와 연계해 5일부터 내년 2월 12일까지 100일간 이어진다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"이제 제네시스 옆에만 주차해야겠네"…레이더로 '문콕' 원천 차단한다 [단독]"이제 제네시스 옆에만 주차해야겠네"…레이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

"모든 여성에 대한 공격" 백주대낮 길거리서 성추행 당한 멕시코 대통령

"'그것이 알고 싶다'서 뇌 실험 하고 싶다 연락…역겹다" 국힘 전 대변인 분통

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

"양자컴퓨팅은 국가의 미래 표준"

새로운 이슈 보기